#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
527.58
546.15
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
527.58
546.15
5.29
Происшествия

Тысячи домов в Алматинской области остались без газа

Строительство газопровода, газопровод, прокладка газовых сетей, газ, газовые сети, транспортировка газа, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 14:59 Фото: primeminister.kz
В Карасайском районе Алматинской области жители двух сел остались без газа, сообщает Zakon.kz.

По информации районного акимата, 22 января по ул. Керимбекова в селе Жамбыл 2 произошло ДТП, в результате которого была повреждена газовая труба среднего давления диаметром 219 мм.

"В связи с этим было отключено газоснабжение для 3 000 абонентов села Жамбыл 2, части села Улан и 19 км. На месте работают специалисты ТОО "АлматыГазсервисХолдинг" и местных исполнительных органов. Ведутся восстановительные работы", – сообщили в акимате.

Восстановить подачу газа местным жителями обещают к 18:00.

Похожий случай произошел в Алматы. Только тогда более 10 тыс. квартир и домов лишились газа из-за неправомерной попытки проложить канализационные трубы к кафе.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Сидел на решетке для кондиционера: подробности спасения мужчины в Алматы
Происшествия
15:46, Сегодня
Сидел на решетке для кондиционера: подробности спасения мужчины в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: