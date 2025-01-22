Тысячи домов в Алматинской области остались без газа

В Карасайском районе Алматинской области жители двух сел остались без газа, сообщает Zakon.kz.

По информации районного акимата, 22 января по ул. Керимбекова в селе Жамбыл 2 произошло ДТП, в результате которого была повреждена газовая труба среднего давления диаметром 219 мм.

"В связи с этим было отключено газоснабжение для 3 000 абонентов села Жамбыл 2, части села Улан и 19 км. На месте работают специалисты ТОО "АлматыГазсервисХолдинг" и местных исполнительных органов. Ведутся восстановительные работы", – сообщили в акимате.

Восстановить подачу газа местным жителями обещают к 18:00.

Похожий случай произошел в Алматы. Только тогда более 10 тыс. квартир и домов лишились газа из-за неправомерной попытки проложить канализационные трубы к кафе.