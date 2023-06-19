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Зульфия Сулейменова ответила на слухи о судимости отца

Зульфия Сулейменова ответила на слухи о судимости отца Фото: parlam.kz
Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова в кулуарах правительства подтвердила факт судимости отца. Ранее информация об этом появилась в социальных сетях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, насколько соответствует действительности информация  о судимости ее отца.

Зульфия Сулейменова в ответ заявила, что было очень много ложной и непроверенной информации, неточной информации.

"Здесь хотелось бы, чтобы информацию, до того, как ее постить в интернете, чтобы перепроверяли. Касательно отца да было дело, судимость погашена, этот факт я не скрывала, когда поступала на госслужбу, в документах это указала", – заявила она. 

14 июня заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса отметил, что информацию о возможной судимости отца министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой проверят в рамках уголовного дела по пожару в Абайской области.

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