"Ценовые качели" на социально значимые продукты продолжаются в Казахстане

Несмотря на начало лета, в Казахстане цены на социально значимые продукты с началом лета не стабилизировались. Даже сезонное удешевление на овощи и фрукты началось не везде. В целом, "ценовые качели" продолжаются. В рамках традиционного обзора цен рынок изучали корреспонденты Zakon.kz.

В Астане больше продуктов подешевело

Сахар на рынке подорожал с 500 до 550 тенге за кг, на магазинных прилавках он по-прежнему стоит те же самые 550 тенге.

Рис немного подешевел – на рынке с 700 до 660 тенге за кг, а в магазинах с 750 до 670 тенге.

Гречка на развес на рынке стоит 350 тенге против 400-550 ранее. В супермаркетах – от 400 тенге и выше.

Немного на рынке снизилась цена на рожки – с 400 до 390. В магазинах упаковку в 400 гр. продают за 299 тенге.

Десяток куриных яиц на базаре стоит 600 тенге, что на 100 тенге меньше, чем две недели назад. В супермаркетах цена начинается от 659 тенге.

Молоко стоит от 325 тенге и выше – в зависимости от производителя, жирности и других показателей.

Подсолнечное масло от местного производителя на рынке стоит 800 тенге, в магазинах – от 865 за литр.

Мука "Цесна" стоит от 355 до 450 тенге за кг.

Мякоть говядины на рынке немного подешевела – с 2800 до 2500 тенге за кг, а в магазинах, наоборот, стала дороже – вместо 2850 тенге уже стоит 3000 за кг.

Цены на овощи на рынке:

картофель – новый урожай 300, старый – 200,

свекла – 350,

лук – 220,

морковь – 280,

капуста – 200.

В магазинах:

картофель молодой – 345,

свекла – 235,

лук свежий – 295,

морковь – 310,

капуста свежая – 315.

В Алматы подешевело мясо

Цена за килограмм говяжьей мякоти ранее держалась в пределах 4200-4500 тенге, теперь же ее предлагают за 3495 тенге. Говяжья шея в виде крупнокусковой нарезки тоже снизилась в цене – с 3650 до 2895 тенге. Но в супермаркетах встречается и за 4770 тенге за килограмм. Ребра подешевели с 3490 тенге до 2795, килограмм лопаточного отруба говядины стоит 2895 тенге. Старая цена – 3590 тенге. Тазобедренный отруб предлагают за 2995 тенге за килограмм, а двумя неделями ранее просили 3689 тенге.

Снизилась цена на куриное мясо. Окорочок стоит 1743 тенге (две недели назад его цена составляла 1886 тенге). Голень предлагают за 1245 и 1665 тенге за килограмм. Филе куриное охлажденное, наоборот, подорожало – ценник за 1,2 кг установлен в 3402 тенге, ранее стоило 2878.

Цена за молодой картофель снизилась за две недели до 369 тенге, за прошлогодний урожай начинается с 255 тенге за кг. Молодой репчатый лук также подешевел с 399 до 245 тг за килограмм. Но отборный продают по 325 тенге.

Морковь значительно подорожала до 505 тенге. Две недели назад овощ предлагали купить за 399 тенге за кило.

Молодая белокочанная капуста в супермаркете продается по прежней цене 145 тенге за кг. Прошлогодняя в цене снизилась с 350 до 279 тенге.

Периодически в супермаркетах меняется цены на двухкилограммовую упаковку муки высшего сорта от местного производителя. Две недели назад по акции ее можно было купить за 588 тенге, сейчас – 799 тенге. Такая же упаковка муки первого сорта без скидки тоже поднялась в цене до 675 тенге.

Ценник на гречневую крупу на этой неделе не изменился – все те же 399 тенге за килограмм на развес. Гречку в 800-граммовой упаковке, в зависимости от производителя, – от 525 тг (по акции) до 1229 тенге, в зависимости от производителя.

Цена на рис отечественного производства "Баракат" на развес выросла и сегодня составляет 629 тенге, поднявшись за две недели на 10 тенге. Другой вид риса "Камолина" продается за 609 тенге против 599 тенге ранее.

Макаронные изделия отечественного производителя "спагетти" не изменились в цене, их реализуют за 359 тенге (упаковка весом 400 грамм). Макароны "рожки" такого же объема будут стоить 299 тенге, заметно подешевев за две недели (прошлая цена – 367 тенге). Макаронные изделия "спираль" отечественного производителя тоже снизились в цене до 285-299 тенге. Ранее в супермаркетах их предлагали приобрести за 369 тенге, но по акции можно встретить и за 245 тенге за 400-граммовую пачку.

Цена на яйца не изменилась. Ценник на десяток "отборных" остался на прежнем уровне: 565, 709 тенге, в зависимости от производителя.

Цена на подсолнечное рафинированное масло в супермаркетах немного изменилась. Литровая бутылка масла одного из казахстанских производителей стоит от 859 (рост в 100 тенге за две недели) до 920 тенге.

Цена на сахар в алматинских супермаркетах на развес остается стабильной вот уж несколько недель – 508 тенге за килограмм. Пачка объемом 800 грамм чуть повысилась в цене, ее стоимость на прилавках от 599 до 605 тенге.

Цена 180-граммовой пачки натурального сливочного масла тоже снизилось. Его можно купить от 829 до 895 тенге. Спрэд можно приобрести 385 тенге и выше.

Цена на молоко в мягкой упаковке не изменилась: начинается от 374 тенге и выше, в зависимости от бренда. Молоко в твердой упаковке снизилось в цене. Его можно приобрести от 449 тенге (акция) до 835.

Килограмм сыра можно купить от 4335 до 7489 тенге.

В Семее выросли цены на мясо и мясные продукты

Самый серьезный рост демонстрирует говядина – здесь цена выросла с 2200-2500 тенге, в зависимости от сорта выбранного мяса, до 2700-3200 тенге за килограмм. Так, например, ребрышки стоят 2700 тенге, а вот филейная часть уже по максимуму, то есть по 3200 тенге за кило.

Подорожала и баранина. Вместо 2000-2200 тенге за килограмм сегодня семейчане выкладывают за этот сорт мяса по 2500-277 тенге.

"Баранина и свинина летом всегда дорожает. Ответ кроется в том, что люди у нас именно летом любят выезжать на пикники и жарить там мясо в самых разных вариациях. Вот потому и продавцы не зевают: зарабатывают по максимуму", – считает покупатель Куаныш Садвакасов.

Цена на свинину тоже немного, но подросла. Сегодня на рынке свиные ребрышки стоят 1800 тенге вместо 1600 еще месяц назад, фарш из свинины и говядины продают по 2000 тенге, ну а шея и филе, которые обычно берут на шашлыки и мясо на решетке, уходят по 2200 тенге за килограмм.

Овощные цены немного опустились, но все равно остаются высокими. Морковь и лук стоят 250 тенге за килограмм, месяц назад было 260 и 350 тенге, соответственно. Свекла подешевела с 350 до 300 тенге. Капуста же стоит 200 тенге, здесь особых изменений в цене не наблюдается.

Зато значительно подросла стоимость картофеля. Если еще в конце мая 200 тенге за кило считалось верхним пределом, то теперь этот потолок пробит и новый – 280 тенге.

Помидоры и огурцы с наступлением лета стоят 650 и 550 тенге, соответственно. Болгарский перец отпускают покупателям по 700 тенге, а вот яблоки значительно подорожали: с 650 тенге до 750-800 тенге за кило.

Цены на куриное мясо и почти всю производную продукцию практически с нового года стабильно держались в районе 1200 тенге за килограмм, но сейчас они пошли вверх. Например, тушка курицы продается по 1450 тенге, а бедрышки или окорочка – по 1350 и 1250 тенге, соответственно.

Единственное, что подешевело – это яйцо. Сейчас десяток куриных яиц в Семее можно купить по 380 тенге. Еще полтора месяца назад ценник был на 120 тенге дороже.

Продукты из бакалейного отдела после того, как в начале мая немного выросли, так и остались стабильно высокими.

Фото: Zakon.kz

Например, развесные рис, сахар и гречка стоят в магазинах Семея 580 тенге за килограмм. Пакетированные крупы значительно дороже, да и в упаковках меньше килограмма.

Горох стоит 280 тенге за килограмм, ячневая крупа подорожала с 260 до 330 тенге, "Геркулес" – 310 тенге, кукурузная крупа реализуется по 340 тенге. Цена на рожки подросла на 10 тенге и составила 470 тенге, а пачка лапши и кеспе весом 300-400 граммов стоит сегодня 290 тенге.

Муку в двухкилограммовых пакетах вот уже около года продают по 570 тенге за пачку, ну а стоимость хлеба весом 450 граммов составляет 140 тенге за буханку.

Подсолнечное масло стоит в Семее 770 тенге за литр.

С начала мая снизилась цена на молоко: с 420 тенге до 390 тенге за литр. Но владельцы частных подворий из пригорода продают молоко по 300 тенге за литр.

Кефир с начала мая реализуется по 500 тенге за литр. 200-граммовая баночка сметаны сегодня стоит 440 тенге, домашний же продукт от местных фермеров достигает уже 3000 тенге за литр. Сливочное масло крестьянские хозяйства и собственники личных подворий продают горожанам по 5000 тенге за килограмм.

В Костанае подорожавших товаров больше, чем подешевевших

За две недели в супермаркете областного центра изменилась стоимость 11 товаров из 17, по которым ведется мониторинг. Причем подорожавших продуктов оказалось семь, а подешевевших – четыре.

Почти половина подорожавших – это овощи. Каждую неделю прибавляет в цене морковь, и если две недели назад она стоила 297 тенге, то сейчас 325 тенге. А самую большую прибавку за это время показала свекла. Она стала дороже сразу на 64 тенге и теперь продается по 215 за килограмм.

Фото: Zakon.kz

Добавил к прежней цене от 4 до 10 тенге за килограмм лук. В лотках есть фасованный в пакеты по 199 тенге и россыпью по 205 тенге.

Среди подорожавших продуктов – сахар, куриное яйцо и окорочка. Сразу на 104 тенге подскочила цена окорочков: две недели назад их можно было купить по 935 тенге, теперь самые дешевые стоят 1039 тенге. Сахар подорожал неожиданно, он несколько месяцев держался на уровне 380 тенге, теперь 420 тенге. С яйцом ситуация неоднозначная: в супермаркете можно купить десяток как за 485 тенге, так и за 539, хотя две недели назад этот же товар был по 509 тенге. Здесь все зависит от производителя. А цена за большой лоток подпрыгнула сразу на 230 тенге и стала 1385. Закончилась акция на литровую бутылку подсолнечного масла, стоимость которой снизили до 709 тенге. Сейчас самое дешевое растительное масло можно найти на полках за 725 тенге.

Среди подешевевших продуктов два вида мяса: начальные цены на говядину и конину снизились на 200 тенге, теперь первая стартует с 2200 тенге за килограмм, а вторая – с 2800 тенге. После нескольких недель стабильности продолжила дешеветь гречка на развес. Цена на нее снизилась с 309 до 289 тенге. На 10 тенге дешевле, чем две недели назад, стала капуста. Теперь ее предлагают по 135 тенге.

Остальные шесть наименований сохранили прежнюю цену. Среди них самыми стабильными товарами остаются макароны из стабфонда по 295 тенге, затем идет картофель – по 179 тенге, развесной рис – по 549 тенге, молоко жирностью 2,5% – 405 тенге, пакет муки первого сорта весом 2 кг – 575 тенге и свинина – от 1900 до 2300 тенге.

В Прикаспии подешевел сахарный песок, но подорожали куриные яйца

За последнее время в магазинах Атырау ценовой маятник раскачивается, но не особо резко. Подорожали яйца первого сорта – стали 340 тенге, а были 330 тенге. Мелкая яичная продукция второго сорта коричневого цвета – 305 тенге.

В крупных магазинах цыплят первого сорта бройлерных фабрик продают по 1829 тенге за килограмм, одна тушка весит в пределах 1,8 кг. На рынках стоимость таких увесистых курочек варьируется от сорта и фабрики производителя, казахстанские – немного дешевле. Куриные окорочка также по 960 тенге, на базарах дороже на 500 тенге.

На рынках на 100 тенге подешевела говядина, которую реализуют по 2500-2800 тенге. Баранина стоит 3000 тенге за килограмм. Широкий ассортимент вырезки говядины в магазинах – от 3900 тенге и выше.

400-граммовая упаковка сливочного масла President 72,5% жирности стоит 2529 тенге, 180-граммовая пачка масла "Добрая буренка" аналогичной жирности – 1424 тенге, а на базарах такой продукт держится на уровне 5300-5500 тенге за кг.

Немного подешевело растительное масло. Бутыль подсолнечного 0,87 мл марки "Корона изобилия" реализуют по 562 тенге, а литровый микс подсолнечного и оливкового масла Ideal – по 842 тенге.

Молокосодержащие продукты в тетрапакетах 930 мл 3,2% жирности по акции стоят 449 тенге. 200-граммовая пачка домашнего рассыпчатого творога казахстанского производства – от 428 тенге и выше, кефир 2,5% жирности 500 гр. – 317 тенге. Российская молочка дороже в два раза. Килограмм голландского сыра марки "Пестравка" российского производства стоит 6656 тенге. Сыр "Альпара" – со скидкой 4048 тенге, а прежняя цена – 4991 тенге.

800-граммовый пакет сахарного песка продают по 360 тенге, на развес 417 тенге за килограмм. Гречневая крупа подешевела, в продаже от 289 до 328 тенге за кило вместо прежней цены 353 тенге. Рис стоит 521-552 тенге за килограмм, а упаковка весом 3,5 кг марки "Славянка" – 2326 тенге.

Фото: Zakon.kz

Крупа перловая стоит 222 тенге за кило, хлопья овсяные – 271 тенге. В крупных магазинах килограмм шлифованного гороха – 216 тенге и это самая низкая цена. 500-граммовый пакет крупы манной реализуют по 138 тенге, другой социально значимый товар – крупа кукурузная аналогичного веса в полкилограммовой упаковке стоит 168 тенге и фасоль красная – 432 тенге, тоже за полкило.

Макароны в упаковках по 400 гр. стоят от 233 до 482 тенге.

Социальный хлеб из муки первого сорта стабилизационного фонда реализуют также по 91 тенге, а цена обычного доходит до 140 тенге.

Картофель из свежего урожая – 300-350 тенге. Подорожала капуста с 165 до 200 тенге. Лук стоит от 250 тенге и выше. Морковь – по 300 тенге за кило.

В Кызылорде дешевеют мука и производные

В Кызылорде в числе продуктов, которые по сравнению с предыдущим месяцем подешевели, оказалась мука первого сорта, цена за килограмм которой с 271 тенге снизилась до 255 тенге. Также рожки – с 341 тенге до 307 тенге, гречка – с 399 тенге до 364 тенге за килограмм.

Есть и ряд продуктов, на которые цены выросли. Например, рис, который здесь и выращивается, подорожал с 451 тенге до 459 тенге за кило, подсолнечное масло – с 716 тенге до 718 тенге за литр . Наблюдается ощутимый рост цен на говядину, килограмм которой сейчас стоит 2615 тенге, тогда как месяц тому назад можно было купить за 2380 тенге. Мясо кур тоже выросло в цене с 1034 тенге до 1062 тенге.

Серьезно выросла цена на творог – с 1064 до 1625 тенге. Подорожали также картофель с 183 тенге до 276 тенге и морковь – с 182 тенге до 280 тенге за килограмм.

Капуста и лук, наоборот, подешевели. Первый – с 240 тенге до 115 тенге, а второй – с 251 тенге до 208 тенге за кило.

Продолжает дешеветь яйцо – сейчас десяток первой категории можно купить за 393 тенге, что на 90 тенге дешевле, чем месяц назад.

Килограмм сахара сейчас стоит 433 тенге за кило, тогда как месяц тому назад его можно купить на 8 тенге дешевле.

В Актау продуктовые ценники "качаются" в обе стороны

Если еще две недели назад килограмм картофеля стоил 189 тенге, то сейчас он подорожал ровно на 100 тенге. Морковь также стала дороже, но всего на 4 тенге (311 тенге). А вот цены на капусту и лук снизились. Лук подешевел на 64 тенге (256 тенге), а капуста – на 78 тенге (178 тенге) за килограмм. На рынке овощи можно купить дешевле. К примеру, килограмм картофеля на оптовом рынке можно приобрести за 200 тенге за кило, а морковь – за 210 тенге.

Продолжают дешеветь яйца. Еще две недели назад цена за десяток яиц составляла 470-500 тенге, на нынешней же неделе десяток можно купить по 400-490 тенге.

Цены на молочную продукцию также изменились. Подорожавшее ранее петропавловское молоко теперь подешевело на 98 тенге (387 тенге). Цены на сметану, творог и кефир не изменились.

На 1 тенге подешевел сахар – 468 тенге за килограмм. Цены на весовые крупы не изменились. Прежними остаются цены на подсолнечное и сливочное масло. А вот куриные бедра подорожали на 30 тенге. Говядина на рынках также стала дороже – в среднем на 200 тенге.

В Шымкенте началось сезонное удешевление, но не на все

Стоимость овощей в Шымкенте пошла вниз. Обычные красные томаты торгуются по 400-450 тенге, крупные и розовые помидоры, любовно упакованные в ящики – по 650 тенге за кг.

Фото: Zakon.kz

Огурцы без пупырышков стоят 400-450 тенге, та же цена у баклажанов и среднеразмерного болгарского перца. Отдельно лежат крупные красочные болгарские перцы, килограмм которых обойдется уже в 1300 тенге. Рыночные торговцы рекомендуют подождать примерно неделю и тогда на прилавках должен появиться местный урожай по цене в пределах 500 тенге.

Ташкентский репчатый лук стоит по 250 тенге. Крупный молодой картофель, также из Ташкента, по 250 тенге, среднеразмерный – по 220. Впрочем, разницы с казахстанским продуктом уже нет. Молодой крупный картофель из Павлодара и от местного производителя по одной цене – 250 тенге за кг, средний – по 220 и совсем мелкий – по 200 тенге за кг.

Местная капуста оптом стоит по 170 тенге, а поштучно – по 200 тенге за кг, свекла – по 200 тенге, морковь – по 250-300 за кг.

За последние пару недель заметно подорожал рис, причем как узбекистанский, так и местный. Подорожание составило от 100 до 200 тенге за кг. Говорят, в этом году мало воды, а то и вовсе ее нет, потому рис и дорожает.

Остальные товары: горох по 300 тенге, пшено по 270, перловка по 250 тенге, крупная и очищенная пшеница для коже по 300 тенге, фасоль по 850 тенге за килограмм сохранили прежние цены.

Гречка серьезно подешевела – еще две недели назад ее торговали по 450 тенге за кг, сейчас – 250-260 тенге.

То же самое с растительным маслом: если раньше пятилитровая пластиковая бутыль от разных российских производителей стоила от 4000 до 4300 тенге, то сейчас 3600 тенге за ту же емкость.

Снизилась цена на колбасу и сыр от российских производителей в среднем на 100-200 тенге за кг. Так, минимальная стоимость сервелата – 2600 тенге за кг, финский сервелат стоит 2900, докторская – 1900 тенге.

Цена на мясо осталась прежней: мякоть 3200-3500 за кг. В эту же цену будет и фарш. Его приготовят на глазах покупателя и из того куска мяса, который он сам выберет. Говяжьи ребрышки – от 2500 тысяч за кг, корейка – до 3000 тенге. Но это магазинные цены. Рынок более лоялен к запросам покупателей, и здесь можно торговаться и надеяться на скидку в 200-300 тенге.

Яйца стоят от 60 за одну штуку до 80, в зависимости от категории.

Стабильны цены на сахар. Даже в преддверии сезона заготовок цена в 460 тенге остается неизменной и количество покупаемого товара не ограничивается.

В Талдыкоргане цены в основном не менялись

В супермаркетах Талдыкоргана хлеб можно купить от 125 до 160 тенге за буханку. Мука высшего сорта в упаковке по 2 кг (в зависимости от производителя) стоит от 660 до 725 тенге. Рожки в упаковке по 800 граммов – от 265 до 345 тенге, гречка – от 400 до 575, рис – до 520 тенге. Цена развесного сахара – по-прежнему 520 тенге за килограмм. Литр подсолнечного масла стоит от 800 до 970 тенге, 250-граммовая упаковка сливочного масла – от 460 до 560 тенге.

Фото: Zakon.kz

Упаковка куриных голеней отечественного производителя (в зависимости от торговой марки) стоит от 1590 до 2250 тенге, грудки – до 2490. Стоимость молочной продукции осталась в прежнем ценовом коридоре. Молоко в тетрапакетах – от 680 до 1920 тенге, в мягкой упаковке – от 430 до 490 тенге. Кефир в тетрапакетах – от 850 до 1000 тенге, в мягкой упаковке – от 350 до 450 тенге, в зависимости от производителя и жирности. Яйца несколько подорожали, за десяток придется выложить от 575 до 949 тенге.

Что касается овощей, то одни подорожали, другие наоборот. Килограмм молодого картофеля в супермаркете сейчас можно купить за 295 тенге, моркови – за 379 тенге. Подешевела свекла, сейчас ее килограмм стоит 149 тенге, лука – 195 тенге, капусты – 125 тенге.

В магазинах у дома ценники практически не изменились. Стоимость килограмма муки высшего сорта – 400 тенге, первого сорта – 320. Цена булки хлеба не меньше – 140-160 тенге. Упаковка рожек – от 280 до 320 тенге, на развес – 400 тенге. За стандартную упаковку гречки (800 гр.) нужно заплатить не менее 450 тенге, за килограмм развесной – 760 тенге. Цена пачки риса – от 520 до 635 тенге, весового – 680 за кг. Цена литра подсолнечного масла – от 790 до 900 тенге, упаковки сливочного масла – от 850 до 1050 тенге. Упаковка куриных голеней и грудок стоит одинаково – по 2370 тенге, десяток яиц – от 600 до 700 тенге. А вот цена сахара увеличилась до 650 тенге за кг.

В минимаркетах молодой картофель можно приобрести за 250 тенге за килограмм, морковь – за 320 тенге. Стоимость свеклы и лука упала до 230 тенге. Капуста стоит в пределах 170 тенге за килограмм. Местные огурцы, выращенные в грунте, стоят от 190 до 250 тенге за килограмм.

В Уральске резко подорожал молодой картофель, но подешевели лук и капуста

Межсезонье как обычно устраивает ценовые качели для овощной продукции. Как отмечают сами продавцы на рынках и в магазинах, каждый новый завоз – обязательно с новой ценой на отдельные виды продукции.

Так, на этой неделе резко подорожал молодой картофель – с 245 до 345 в среднем за кило. Прошлогодний картофель из стабфонда можно приобрести в торговых сетях по 148-155 тенге за килограмм. Однако магазинчики у дома отказались от реализации старого картофеля – прошлогодний овощ крайне плохо хранится и дает много выбраковки.

Лук свежего завоза подешевел. В магазинах у дома в среднем на 100 тенге – с 330-360 до 245 тенге. В торговых сетях и на рынке можно купить даже по 220-230 тенге за килограмм.

Вдвое дешевле стала молодая капуста – теперь даже магазины у дома продают белокочанную по 165 тенге за килограмм (в начале июня капуста свежего урожая стоила 320-370 тенге).

Стабильно держится цена на морковь – 250 тенге за килограмм.

Продолжают колебаться цены на помидоры и огурцы. Первые всего за неделю в среднем подорожали с 300-500 тенге до 550-805 тенге, в зависимости от качества. А вторые – с 300 до 345 тенге за килограмм.

Рис за две недели в среднем стал дороже на 20 тенге и стоит в супермаркетах 520 тенге за килограмм. Магазинчики у дома продают еще дороже – по 590 тенге.

Не меняется пока цена на гречку: в розницу крупу можно купить по 480-540 тенге за килограмм, в супермаркетах с социальными полками самая низкая цена на этот злак – 330 тенге за кило.

Вот уже второй месяц не меняется цена на подсолнечное масло. Многие ходовые виды подсолнечного масла российского производства можно купить на оптовых рынках по цене 500 тенге за литр (в пятилитровой таре). Масло местного маслозавода "Пойма май зауыты" на оптовых рынках и в магазинах стоит 625-660 тенге за литр, казахстанское масло "Шедевр" – 745-770 тенге за литр.

Чуть дешевле стала мука – пятикилограммовый пакет местного производителя "Белес" можно купить за 1465 тенге (в начале июня – 1530 тенге). При этом на протяжении долгого времени не меняется средняя цена на макароны от местных производителей – 350-370 тенге за килограмм.

Пока прежней остается стоимость сахара: оптовые рынки продают его по 400 тенге за килограмм, в магазинчиках у дома – по 430-470 тенге.

С начала лета подешевели куриные яйца: если в конце мая десяток в среднем стоил по 470-500 тенге, то сейчас на рынках и в магазинчиках у дома его можно купить по 390 тенге.

Постепенно снижаются цены на российскую молочную продукцию. Так, стали дешевле многие сорта российских сыров – на 400-500 и даже на 900 тенге за килограмм.

Мясо говядины в Уральске можно купить по прежней цене – 2300-3000 за килограмм (как и в начале июня), свинину – по 1800-2000 тенге за килограмм, баранину – по 2800-3400 тенге.

В Павлодаре подорожал рис

Продавцы и владельцы павлодарских торговых отделов в номинацию "подорожание недели" внесли рис. Крупу на развес наиболее ходовых сортов "Акмаржан", "Комолино" и "пропаренный" продают по цене от 600 до 690 тенге за килограмм.

"Рис значительно дорожает. Завтра буду заказывать, думаю, цена еще вырастет. Неделю назад продавала "Акмаржан" по 550 тенге", – говорит хозяйка отдела в торговом доме "Барыс".

Хотя в социальных отделах все еще можно купить рис дешевле – за 418 тенге.

Пока стабильна цена на гречневую крупу – 330 тенге за кг, в социальных отделах – 253 тенге. Перловку на развес можно купить за 205 тенге, пшено – за 250, манку – за 280-300 тенге, овсянку – за 280-330 тенге. Все цены за килограмм крупы.

Рожки на развес из муки первого сорта продают за 380-390 тенге за кг, муку первого сорта реализуют по 200-223 тенге за кг. Продолжает стабильный рост цена на сахар, в некоторых отделах цена белого песка достигла 520 тенге. Но пока в большинстве торговых точек она держится на уровне 480-490 тенге за кг.

Значительно разнятся цены на овощи свежие и прошлогодние. Так, картофель старого урожая можно купить за 180 тенге (социальная цена – 99 тенге), а свежий – по 320 тенге за кг.

Капуста стоит 300 тенге за кг, свекла – 200 тенге. Огурцы можно купить как за 450, так и за 650 тенге/кг. Томаты продают от 600 тенге за кг, лук – по 230 тенге за кг.

Литр пакетированного молока жирностью 2,5 процента продают по 330-360 тенге. При этом на ярмарке, которую регулярно организует акимат, можно купить молоко на разлив по 200 тенге за литр. Там желающие могут приобрести и яйца куриные первого сорта по 340-350 тенге за десяток. В торговых точках Павлодара они стоят 420 тенге.

Мясо говядины в Павлодаре продают в среднем от 2500 тенге за кг и выше, курицы – 1700 тенге за килограмм тушки.

В Петропавловске появилась возможность купить основные продукты питания со скидками

Скидочные ценники радуют горожан в самой крупной сети супермаркетов. Купить дешевле обычного можно продукты всех самых востребованных категорий. Акции распространяются на продукты ходовых торговых марок.

Фото: Zakon.kz

Например, самые популярные макароны местного производителя продают по 280-299 тенге вместо 377 тенге. Охлажденная куриная голень вместо 2680 продается по 1985, целая тушка со скидкой – 1430 тенге за кг вместо прежних 1625.

Финский сыр, который обычно продают по 5000 тенге, можно приобрести за 3199 тенге. Растительное масло снизилось в цене с 1950 до 1750 тенге.

Акции коснулись и свежих фруктов и овощей. Совсем недавно появившиеся на прилавках северного города арбузы продают со скидкой за 145 тенге за килограмм вместо прежней цены в 345 тенге, молодые ранетки – 625 тенге вместо 985, кабачки вместо 350 стоят 250 тенге.

Стремительно снижается цена на южные овощи. Например, огурцы за прошедшие две недели подешевели на четверть и сейчас их можно приобрести за 450 тенге, болгарский перец также стал дешевле на четверть – 750 тенге, капуста подешевела на треть, она стоит 120 тенге за килограмм. Стабильными остаются цены на лук – 250 тенге и картофель – 180 тенге. Однако покупатели отмечают плохое качество этих востребованных овощей.

Не изменились в цене все сорта мяса. Говядина стоит от 2300 до 3500, конина – от 3100 тенге до 3700 тенге.

В Усть-Каменогорске все по-прежнему дорого

Прошедшие две недели не принесли горожанам желаемого снижения цен даже на овощи. Жители Усть-Каменогорска отмечают, что цены если не растут, то уж точно не снижаются, даже на так называемые "сезонные" продукты.

Фото: Zakon.kz

Стабильно дорогим остается мясо. Вырезку говядины жители и гости города покупают от 5500 тенге за килограмм, ребра – за 2550 тенге, филе – за 2950 тенге. Свиная шея в магазине стоит 3500, килограмм отборной мякоти – от 3600 до 3900 тенге. Фарш свино-говяжий – 2900 тенге, но можно найти и за 2700 тенге за кило.

Цены на баранину тоже остались прежними: спинку в Усть-Каменогорске можно приобрести за 4600 тенге, шею – от 2700 до 3500 тенге, а мякоть – от 4500 до 4800 тенге за килограмм.

Поднявшаяся цена на курятину продолжает держать позиции: килограмм цыпленка бройлера стоит 1675 тенге, крылья – 2555, бедра – 2280 тенге, филе – 2625 тенге за килограмм.

Молочная продукция в цене пока тоже стабильна. Литр молока 2,5% жирности в тетрапакете стоит около 570 тенге, 4% жирности – 670 тенге, а в мягкой же упаковке – 335 тенге. Литр кефира – 550 тенге, а 380 граммов сметаны 15% жирности – 825 тенге, 30% жирности – 985 тенге. Килограмм сливочного масла 72,5% жирности стоит 4750, а 82,5% жирности – 5800 тенге за килограмм.

Не изменились цены на хлеб и крупу. Булку белого в магазинах жители города покупают за 140 тенге, 400-граммовую буханку ржано-пшеничного нарезного – за 275 тенге.

На протяжении нескольких последних месяцев в социальных отделах гречка стоит 460 тенге, горох – 270 тенге, пшено – 276 тенге, рис – от 598 до 605 тенге за килограмм. Килограмм муки высшего сорта стоит 207 тенге, макароны – 311-403 тенге. Стоимость сахара держится на отметке 530-620 тенге за кило, литр подсолнечного масла местного маслозавода стоит 950 тенге, а других казахстанских производителей – до 1200 тенге. Десяток яиц в Усть-Каменогорске можно купить в среднем за 520-540 тенге.

Цены на овощи тоже неизменны. Килограмм картофеля, моркови и лука можно купить за 180 тенге, но не везде. Как говорят в магазинах, запасы стабфонда заканчиваются, поэтому прилавки овощных магазинов и отделов заполнили лук, картофель, морковь и капуста за 350-370 тенге за кило.

Яблоки по-прежнему обходятся горожанам в 650-670 тенге за килограмм, огурцы - 550, а помидоры – за 1200 и даже 950 тенге за килограмм.

В Актобе дорожают морковь, сахар и рис

Цена на белокочанную капусту в супермаркетах снизилась до 155 тенге с 250 тенге за килограмм. В магазинах у дома овощ предлагают по 170 – 180 тенге за килограмм. Цена на лук репчатый снизилась с 317-325 тенге до 217-255 тенге за килограмм в сетях ритейла. В магазинах у дома пока цена держится в диапазоне до 270 тенге за килограмм. Это все продукция урожая уже этого года.

А вот морковь подорожала. В супермаркетах предлагают от 375 тенге, а на рынках – от 450 тенге за кило.

Картофель прошлого урожая можно приобрести от 150 до 250 тенге за кило, а нынешнего – от 280 тенге за килограмм.

Дорожает сахар-песок. В сетях его продают по цене от 425 тенге за килограмм, в розничной продаже – 460 – 470 тенге за килограмм.

Также выросла цена на рис шлифованный – теперь он стоит от 517 тенге в сетях ритейла и доходит до 680 тенге за килограмм на рынках.

Цена на гречку в сетях супермаркетов упала с 340-375 тенге до 318 тенге за килограмм. На рынках стоимость крупы находится в пределах 450-500 тенге за килограмм.

Весовые рожки предлагают от 265-268 тенге за килограмм. Это в супермаркетах. На рынках и в магазинах у дома цена зашкаливает за 400 тенге за килограмм.

Подешевели куриные яйца I категории. В супермаркетах продукт предлагают от 299 тенге за десяток против 317 тенге в середине мая. На рынках цена начинается от 380 тенге за десяток.

Подешевела говядина. Мясо на кости можно купить от 2300 тенге за кило.

Свинина реализуется в диапазоне 1350-1800 тенге за килограмм. Стоимость конины начинается от 3 800 тенге за килограмм. Баранину предлагают от 2 400 тенге за килограмм.

Снизился нижний диапазон цен на подсолнечное масло с 630 до 567 тенге за литр в супермаркетах.

Масло сливочное несоленое местный производитель предлагает по 3 096 тенге за килограмм. Правда, найти продукт не удалось найти ни в одной из сетей ритейла.

Окорочка американского производства по-прежнему в супермаркетах предлагают по 924 – 989 тенге за килограмм, как и 2 недели назад. Это в сетях ритейла и в розницу. А вот мелкий опт на рынке (15-килограммовая коробка) обойдется покупателю в 13 200 тенге или 880 тенге за килограмм. Бройлерные куры – от 1 150 тенге за килограмм.

Остались в прежнем диапазоне цены на социальные молоко и кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке "финпак", выпускаемые местной молочной компанией – 300 и 330 тенге за литр соответственно. С начала мая компания применила новую фишку – ту же продукцию, но с добавлением биойода, она реализует на 85 тенге дороже – по 385 и 415 тенге за литровый пакет соответственно.

Материал по теме Цены на социально значимые продукты в Казахстане остаются стабильно высокими

Авторы: Оксана Скибан, Оксана Житникова, Екатерина Гуляева, Таисия Колевид, Светлана Новак, Максут Ибрашев, Кирилл Александров, Сергей Павленко, Лариса Штоппель, Светлана Макарова, Ирина Адылканова, Инна Литвиненко, Кира Мороз, Александр Сергеев