Концерт Григория Лепса отменили в Конаеве после жалоб жителей

Фото: Instagram/gvleps

Концерт российского певца в городе Конаеве отменили после массовых жалоб местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе казино, где должно было пройти выступление Григория Лепса, сообщает Zakon.kz.

Планировавшийся 8 июля в Конаеве концерт российского певца Григория Лепса не состоится. Отмена концерта вызвана негативной реакцией жителей Казахстана на обещание певца выплачивать по 1 миллиону рублей за подбитый танк Вооруженных сил Украины.

"Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения", — говорится в заявлении пресс-службы. Против проведения концерта Григория Лепса выступили жители города Конаева. В частности, официальное заявление акимам Алматинской области и Конаева с требованием отменить концерт направил гражданский активист Тимур Кусаин. 15 июня российские артисты Николай Басков и Григорий Лепс объявили, что выплатят российским военным 1 миллион рублей за каждый уничтоженный танк Leopard ВСУ. Позднее к их инициативе присоединился и певец Юрий Антонов. Читайте также Информацию о проведении фестиваля "Айт Фест" на Медео назвали фейком Димаш Кудайберген опубликовал трогательный пост о дедушке Сетью модульных кинотеатров предложили покрыть весь Казахстан

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