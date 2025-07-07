19-летняя возлюбленная Григория Лепса попала в больницу

Возлюбленная российского певца Григория Лепса Аврора Киба рассказала подписчикам о том, что попала в больницу, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она опубликовала снимок из больничной палаты, где изображена рука блогерши под капельницей.

"Друзья, я сильно приболела. Надеюсь, скоро к вам вернусь", – поделилась невеста певца.

Однако причины своей госпитализации она не назвала.

Фото: Instagram/avrorakiba

Ранее сообщалось, кто нравился Авроре Кибе до Григория Лепса.