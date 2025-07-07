19-летняя возлюбленная Григория Лепса попала в больницу
Фото: Instagram/avrorakiba
Возлюбленная российского певца Григория Лепса Аврора Киба рассказала подписчикам о том, что попала в больницу, сообщает Zakon.kz.
В Instagram она опубликовала снимок из больничной палаты, где изображена рука блогерши под капельницей.
"Друзья, я сильно приболела. Надеюсь, скоро к вам вернусь", – поделилась невеста певца.
Однако причины своей госпитализации она не назвала.
Фото: Instagram/avrorakiba
Ранее сообщалось, кто нравился Авроре Кибе до Григория Лепса.
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