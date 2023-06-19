В США запустили первую в мире радиостанцию с ведущим-искусственным интеллектом

Орегонская радиостанция Live 95.5 использовала человеческий голос, синтезированный искусственным интеллектом, для ведения эфира, сообщает Zakon.kz.

Диджей по имени "ИИ Эшли" работает на базе RadioGPT. Она будет вести эфир в течение пяти часов каждый день, сообщает SCMP.

Этого диджея "срисовали" с полуденной ведущей радиостанции по имени Эшли Элзинга. Голос ИИ звучит почти так же, как у настоящей ведущей.

Станция использует инструмент RadioGPT, который работает на базе GPT-4. ИИ создает сценарий на основе текущих новостей, собранных из цифровых изданий и платформ соцсетей. Руководители радио заявили, они не будут заменять живую ведущую.



Хотя радиостанция утверждает, что это "первая в мире радиостанция с ИИ-диджеем", неизвестно, пытались ли это сделать раньше.

Пользователи Twitter выразили свои опасения по поводу роли ИИ в будущем рынке труда после представления нового диджея. Некоторые заявили, что этот шаг "совершенно не уважает" радиоведущих, но другие похвалили Live 95.5 за то, что она нашла способ выпускать контент для своей аудитории.



По данным TechCrunch, радиостанция уже запланировала, как Эльзинга и ИИ Эшли могут внести свой вклад в работу Live 95.5.

"В случае, если ИИ Эшли будет вести эфир, традиционная Эшли может делать что-то в сообществе, управлять социальными постами, работать над цифровыми активами или другими элементами, связанными с этой работой". исполнительный директор Alpha Media по контенту Фил Беккер

Ранее Медиагигант iHeartMedia удивил местные радиостанции, уволив сотрудников в 2020 году, и начал инвестировать в ИИ. Технологии также быстро меняют музыкальную индустрию: стартапы создают новые инструменты для записи и даже для написания текстов песен.



В издательской индустрии актеры озвучивания обеспокоены тем, что могут потерять контракты на озвучивание аудиокниг из-за опасений, что их голоса будут клонированы ИИ. В начале этого года компания Apple начала выпуск десятков аудиокниг, озвученных голосами ИИ "Джексон" и "Мэдисон".