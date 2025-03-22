Академик рассказал, почему искусственный интеллект никогда не обретет самосознание

По мнению многих ученых, искусственный интеллект, скорее всего, никогда не обретет самосознание и вряд ли в обозримом будущем достигнет уровня человеческого интеллекта, сообщает Zakon.kz.

О том, почему ИИ не станет самостоятельной единицей, рассказал в интервью ТАСС один из ведущих мировых специалистов в области компьютерных технологий академик Игорь Каляев.

"Во-первых, мы сами толком не понимаем, что такое сознание, и поэтому прогнозировать, что ИИ когда-то обретет то, что мы сами не понимаем, – это абсурд. Честно говоря, не верю, что в обозримом будущем будет создан ИИ, просто более-менее сравнимый с естественным человеческим интеллектом, не говоря уже о ИИ с самосознанием, хотя еще в начале эры ИИ у ученых были надежды и вера в то, что такой ИИ вот-вот будет создан", – сказал он.

Каляев напомнил, что один из отцов-основателей ИИ Марвин Мински в конце 1960-х годов сказал, что проблему создания искусственного интеллекта решат "примерно за поколение".

"Но прошло уже более 60 лет с этого момента, а эта цель так же далека от нас, как и тогда. Так называемый сильный или универсальный ИИ – это как горизонт, чем ближе мы к нему приближаемся, тем дальше он от нас уходит. Недавно Илон Маск заявил, что в мире уже закончились реальные данные для обучения нейронных сетей, причем произошло это еще в 2024 году", – добавил ученый.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что ИИ "впитал в себя" все данные, накопленные человечеством, он до сих пор не смог достичь уровня естественного человеческого интеллекта. По его мнению, это говорит о том, что принципы работы естественного интеллекта кардинально отличаются и, главное, намного эффективнее принципов работы современного искусственного интеллекта.

Ранее стало известно, сможет ли искусственный интеллект заменить казахстанских чиновников. Своим мнением на эту тему поделилась депутат Екатерина Смышляева.

В ноябре 2024 года в Минюсте рассказали, что в Казахстане планируют применять искусственный интеллект в сфере законотворчества.