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Токаеву рассказали о вопросах укрепления Вооруженных сил страны

президент РК Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева. Главе государства рассказали о вопросах укрепления Вооруженных сил страны, военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в своем выступлении на втором заседании Национального курултая, прошедшем в Туркестане, он уделил особое внимание роли ответственного гражданина в построении Справедливого Казахстана, пишет Акорда.

Кроме того, по его словам, крайне важно воспитывать молодежь на примерах людей, проявивших мужество и отвагу, беззаветно служащих на благо Родины, а также повышать статус настоящего человека труда в обществе.

Генерал-лейтенант Бакытжан Ертаев рассказал о деятельности руководимого им общественного объединения Tayelsiz Qazaqstannyn Halyq Batyrlary.  Он также высказал предложения, касающиеся укрепления образовательного процесса в армии.

По итогам встречи президент Касым-Жомарт Токаев высказал поддержку со стороны государства данным инициативам. Также он подчеркнул значительный вклад Бакытжана Ертаева в создании Вооруженных Сил независимого Казахстана и пожелал ему успехов в общественной работе на благо страны.

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