Токаеву рассказали о вопросах укрепления Вооруженных сил страны
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в своем выступлении на втором заседании Национального курултая, прошедшем в Туркестане, он уделил особое внимание роли ответственного гражданина в построении Справедливого Казахстана, пишет Акорда.
Кроме того, по его словам, крайне важно воспитывать молодежь на примерах людей, проявивших мужество и отвагу, беззаветно служащих на благо Родины, а также повышать статус настоящего человека труда в обществе.
Генерал-лейтенант Бакытжан Ертаев рассказал о деятельности руководимого им общественного объединения Tayelsiz Qazaqstannyn Halyq Batyrlary. Он также высказал предложения, касающиеся укрепления образовательного процесса в армии.
По итогам встречи президент Касым-Жомарт Токаев высказал поддержку со стороны государства данным инициативам. Также он подчеркнул значительный вклад Бакытжана Ертаева в создании Вооруженных Сил независимого Казахстана и пожелал ему успехов в общественной работе на благо страны.