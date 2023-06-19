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ДТП с двумя погибшими произошло на въезде в Талдыкорган

авария Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области
В лоб столкнулись "КАМАЗ" и внедорожник "Mitsubishi Pajero", сообщает Zakon.kz.

От полученных травм на месте скончались два человека. Еще один пострадавший доставлен в многопрофильную больницу города Талдыкорган.

ДТП

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

"Сообщаем, что на указанном участке автодороги произошло столкновение автомашины Mitsubishi Pajero с грузовиком КАМАЗ. Полиция региона призывает водителей к неукоснительному соблюдению скоростного режима и других требований ПДД РК", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Жетысуской области.
ДТП

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

По данному факту уже назначены экспертизы и проводятся соответствующие проверки.

ДТП

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Ранее сообщалось, что ДТП с двумя жертвами произошло на БАКАД.

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Жетысуская область Талдыкорган
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