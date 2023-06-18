ДТП с двумя жертвами произошло на БАКАД

На БАКАД произошло серьезное ДТП, унесшее две жизни, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на развязке Кульджинский тракт-БАКАД. По Кульджинскому тракту в восточном направлении двигался ЗИЛ. Водитель грузового авто остановился на развязке для того, чтобы провести полив зеленых насаждений.

Водитель ЗИЛа вышел из машины чтобы открыть водосливной кран, для поливки воды. В этот момент в ЗИЛ на полном ходу влетел автомобиль Kia Morning. Между двумя транспортными средствами оказался водитель ЗИЛ, который открывал кран. Он скончался на месте от полученных травм. От силы удара его отбросило на 20 метров.

Kia, которая влетела в ЗИЛ отбросило на проезжую часть, где по счастливой случайности, не оказалось других автомобилей.

Удар для легкового автомобиля пришелся по передней пассажирской стороне, сидевший там человек, от полученных травм, скончался на месте.

Также в крайне тяжелом состоянии водитель и еще один пассажир Kia были доставлены в ближайшую больницу. Еще один пассажир легкового авто отделался легкими ушибами, ему госпитализация не потребовалась.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, дознаватель выясняет все обстоятельства ДТП, назначены соответствующие экспертизы.



Из-за этого ДТП перекрыта одна полоса движения. Образовалась пробка, которая по словам корреспондента Zakon.kz растянулась на несколько километров, из Алматы в сторону области на восток.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz