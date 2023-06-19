Токаев подписал закон о ратификации соглашения со странами СНГ по товарным знакам

19 июня 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний", сообщает Zakon.kz.

Соглашение подписано 28 мая 2021 года на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.



Цель соглашения – создание условий, позволяющих сторонам осуществлять сотрудничество по вопросам предупреждения, выявления и пресечения фактов производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, а также перемещения таких товаров через государственные границы государств-участников СНГ.

Соглашение позволит объединить усилия государств-участников СНГ по защите интеллектуальных прав в современных условиях и будет способствовать развитию национальных систем охраны средств индивидуализации товаров с учетом международной правоприменительной практики. В соглашении оптимизированы нормы, регулирующие обязательства сторон в связи с присоединением некоторых государств-участников СНГ ко Всемирной торговой организации, а также актуализирована терминология и нормативная правовая база соглашения.

Соглашением предусмотрены совместные мероприятия по обмену информацией о выявленных фактах производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, подготовке и повышению квалификации кадров в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности и другие.

Соглашение устанавливает обязательства сторон по применению правовых средств защиты по:

предотвращению использования любых средств при обозначении товаров, способных ввести в заблуждение относительно места происхождения и свойств товара;

недопущению недобросовестной конкуренции путем отказа в регистрации ложного товарного знака или географического указания или признания регистрации недействительной.

Координация взаимодействия сторон соглашения возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ. Стороны будут осуществлять сотрудничество через свои уполномоченные органы.