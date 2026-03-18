Право

Токаев подписал закон о ратификации соглашения о реадмиссии с Австрией

Флаг Австрии и Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 17:03 Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 18 марта 2026 года, подписал закон о ратификации соглашения о реадмиссии с Австрией и транзите лиц с незаконным пребыванием, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Федеральным правительством Австрийской Республики о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием".

Закон направлен на развитие сотрудничества между Казахстаном и Австрией в сфере противодействия нелегальной миграции, а также на создание эффективных процедур выявления и возвращения лиц, нарушающих условия въезда или пребывания на территории двух стран.

Задача закона – ратификация соглашения между правительством РК и Федеральным правительством Австрийской республики о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием, достигнутого в Астане 28 февраля 2025 года.

Соглашением предусматривается регламентированная система правовых, административных и процедурных мер, направленных на реализацию механизмов реадмиссии и транзита лиц с незаконным пребыванием. В частности, соглашением:

  • устанавливаются четкие определения основных понятий, используемых в соглашении. К примеру, раскрывается содержание понятий "гражданин", "гражданин третьего государства" и "лицо без гражданства", "лицо с незаконным пребыванием", "запрашивающая" и "запрашиваемая" стороны, "реадмиссия", "транзит", "компетентный орган" и другие, что обеспечивает единообразное толкование и правильное применение норм;
  • закрепляются обязательства сторон по реадмиссии собственных граждан, а также условия и основания реадмиссии граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не выполняют или перестают выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории государства одной из сторон;
  • определяются содержание запроса о реадмиссии, порядок его направления, процедура его рассмотрения и сроки предоставления ответа на него;
  • устанавливаются правила выдачи проездных документов, организации передачи лиц, а также условия сопровождения реадмиссируемых лиц;
  • регламентируются процедуры идентификации лиц, в том числе путем документального подтверждения гражданства, проведения собеседований и использования доказательств различного уровня;
  • определяются условия и виды транспортировки лиц, подлежащих реадмиссии. Транспортировка может производиться любым средством и видом транспорта, включая воздушные и наземные;
  • регламентируется порядок осуществления транзита граждан третьих государств и лиц без гражданства, определяются процедура подачи запроса о транзите, основания для отказа в транзите и его сроки;
  • вводятся строгие гарантии обеспечения безопасности персональных данных, включая защиту от несанкционированной или незаконной обработки, а также от непреднамеренной потери, уничтожения или повреждения;
  • определяются финансовые обязательства сторон, связанные с реадмиссией, включая распределение транспортных и транзитных расходов.

Соглашение предусматривает порядок урегулирования споров, а также порядок его вступления в силу, срок и прекращение его действия.

Компетентными органами для реализации соглашения, в том числе для непосредственного взаимодействия, определены:

  • для правительства РК – Министерство внутренних дел РК;
  • для Федерального правительства Австрийской республики – Федеральное ведомство по делам иммиграции и предоставления убежища Федерального министерства внутренних дел Австрийской республики.

Аналогичные соглашения о реадмиссии лиц Казахстан заключил с 21 страной.

5 марта 2026 года в Сенате отметили, что ратификация соглашения позволит укрепить двустороннее сотрудничество в вопросах борьбы с незаконной миграцией и трансграничной организованной преступностью, а также обеспечения безопасной реадмиссии в соответствии с общепризнанными процедурами, принципами и нормами международного права.

Токаев подписал закон о ратификации соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании
Токаев подписал закон о ратификации соглашения со странами СНГ по товарным знакам
Сенат ратифицировал соглашение о реадмиссии с Австрией
СМИ сообщает о сумме премиальных Луиша Нани в "Актобе"
Финансовые проблемы: тренеры из "Атырау" выступили с заявлением
Назван самый посещаемый матч второго тура КПЛ
Ничего страшного: Елдос Сметов не будет долго восстанавливаться после операции
