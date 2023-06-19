В Акмолинской области развивается еще одна туристическая зона

В районе имени Биржан Сал презентовано 6 зон отдыха , передает Zakon.kz.

Туристический потенциал Акмолинской области не концентрируется лишь на Бурабайском районе. Всё больше новых туристических объектов набирают популярность в регионе – ярким примером является район Биржан Сал. На территории зоны отдыха Berkutty развернул работу детский лагерь на 70 койко-мест с упором на обучение английского языка. Дополним, что находится на территории Ульгинского сельского округа.

"Лагерь направлен на изучение английского языка разных уровней, детей принимает с 8 и лет, их обучают два носителя языка из НИШ Кокшетау. Здесь подростки полностью обеспечены питанием, занятиями спортом, помещают бассейн и учат английский. Подобный формат в регионе запущен впервые. У нас трудоустроены 10 человек, 4 из них пришли через отдел занятости", – говорит директор лагеря Лингво Кэмп Ботагоз Бекенова.

Помимо качественного отдыха для детей предусмотрены базы отдыха и для семейного и взрослого отдыха. Ярким примером является база отдыха "NURRAY", проект очень перспективный, строительство объекта еще продолжается.

"База отдыха находится на берегу озера Джукей. Общая площадь 3 га, есть домики для зимнего отдыха, барнхаусы, их тут 5 – вместимостью 20 человек, тентхаусов летнего варианта тоже 5 – вместимостью до 20 человек. На территории построят ресторан для создания комфорта для отдыхающих", – говорит руководитель проекта Жанибек Баймурат.

Стоит отметить, что для удобства туристов, все базы отдыха расположены недалеко друг от друга. Глэмпинг "Лес и звезды" уже полюбился казахстанским туристам, по словам владельцев, в основном сюда приезжают гости из столицы. Здесь созданы условия для спокойного семейного отдыха: 10 тентхаусов по 4-5 койко-мест, бассейн, летнее кафе с караоке и экраном для показа фильмов, костровая и барбекю зоны. Дополнительно построено три зимних тентхауса вместимостью 15 человек.

Недалеко отсюда расположен гостевой дом "Ак жол", он очень удобен для тех кто находится в районе проездом. Есть свое кафе – 30 постоянных мест, гостиница – 6 номеров, сауна на 5 мест, бассейн 2×3. Все это по приемлемым ценам.

К популярным местам можно отнести и глэмпинг "Орбита-Жукей", здесь действительно космическая атмосфера, 7 купольные шатры или геодезические купола (луна, сатурн, меркурий, венера, земля, юпитер) на 25 койко-мест. Имеются все условия для комфортабельного отдыха.

Фото: Рамиль Дусумов

Недалеко от поселка Құдықағаш в июле презентуют новый этноаул, общая вместимость которого составляет 40 койка-мест, есть свой ресторан, детская и спортивная площадки, 3 юрты и баня.

Для дополнительного комфорта туристов, в районе ведется активная работа по ремонту дорог. Для удобного заезда туристов из столицы продолжается ремонт автодороги областного значения Щучинск- Валиханово.

Разработаны проекты среднего ремонта дорог от трассы Астана – Кокшетау до села Баймырза, от трассы Степняк-Щучинск до села Кызылуйым, от трассы Үлгі-Жаңалық до границы Северо-Казахстанской области. Средний ремонт дороги до села Құдықағаш от трассы республинского значения Макинск – Аксу – Торгай.

Алма Байгужина