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О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики

О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 20-22 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана:

  • 20 июня – переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер западный 9-14, порывы 15-20 м/с, ночью временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла;
  • 21 июня – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла;
  • 22 июня – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 19-21 тепла.

Алматы:

  • 20 июня – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 28-30 тепла;
  • 21 июня – переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 28-30 тепла;
  • 22 июня – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 28-30 тепла.

Шымкент:

  • 20 июня – переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный 8-13, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 32-34 тепла;
  • 21 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 33-35 тепла;
  • 22 июня – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 33-35 тепла.

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