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Кому противопоказано пить квас

напиток Фото: pixabay
Врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала, кому противопоказано пить квас, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, напиток не рекомендуется пить людям с аллергией на определенные витамины, так как это может вызвать анафилактический шок.

"Не рекомендуется напиток для людей с аллергией на определенные витамины, например, группы В. Возможны аллергические реакции вплоть до анафилактического шока. Обычно люди знают об аллергии и избегают любых продуктов и напитков, содержащих аллергены", – цитируют "Известия" врача.

Серебренникова отметила, что в интернете можно найти статьи о том, что квас противопоказан людям с некоторыми хроническими заболеваниями, например, гепатитом С и циррозом. Однако, по ее словам, риски для таких пациентов слишком преувеличены: алкоголь в квасе содержится в слишком небольших дозах, чтобы нанести какой-то заметный вред здоровью.

"Квас очень полезен в силу большого содержания витаминов и полезных элементов, среди них витамины группы В, витамин С и Е, полезные минералы и микроэлементы (калий, кальций, магний, железо, йод, марганец, цинк, натрий, фосфор, сера и другие). Квас в летнюю жару прекрасно удаляет жажду, наполняет энергией и при этом это низкокалорийный напиток", – подчеркнула Серебренникова.

Ранее санврачи предупредили казахстанцев об опасности купания в фонтанах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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