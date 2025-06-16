Кому нельзя пить квас

Присутствие кваса в рационе определенных групп пациентов следует ограничить. Об этом предупредила российский врач-терапевт и врач-кардиолог Роксана Портнова, сообщает Zakon.kz.

В беседе с RT специалист подчеркнула, что в первую очередь рекомендуется снизить или исключить употребление кваса пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Например, с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, гастритом. Это связано с тем, что в процессе изготовления этого напитка происходит образование молочной и уксусной кислот – они могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника и усугублять состояние эрозий или язв, а также провоцировать развитие таких симптомов, как изжога, боль и дискомфорт в животе", – заявила Роксана Портнова.

Также, по ее словам, у людей с синдромом раздраженного кишечника прием кваса может усилить вздутие живота и газообразование из-за процессов брожения в этом напитке.

"Не следует пить квас и пациентам с энтеритами, колитами и панкреатитами в фазе обострения из-за стимулирующего влияния кваса на процесс пищеварения, что усугубляет течение заболеваний. Также не стоит пить квас людям с заболеваниями печени, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на этот орган", – перечислила Роксана Портнова.

Некоторые компоненты кваса (например, оксалаты, содержащиеся в солоде), как пояснила врач, могут быть нежелательны при определенных видах камней в почках. Поэтому, по словам Портновой, людям с мочекаменной болезнью следует пить этот напиток с осторожностью.

Также она отметила, что часто в квасе содержится сахар, поэтому не следует его пить людям с сахарным диабетом из-за риска резкого повышения уровня глюкозы в крови.

"Не рекомендуется пить квас и людям с аллергией на злаковые, дрожжи, так как они входят в состав этого напитка. Квас считается безалкогольным напитком. Однако он содержит небольшой процент алкоголя, обычно от 0,5 до 1,5%, а приготовленный в домашних условиях – 2,5-3%. Хотя это и немного, употребление такого напитка не рекомендуется детям, а также женщинам во время беременности и грудного вскармливания", – добавила Роксана Портнова.

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