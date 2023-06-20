Абсолютной чемпионкой теннисного турнира стала юная казахстанская спортсменка

Сара Хамитова стала абсолютной чемпионкой турнира под эгидой азиатской федерации тенниса, проходившего в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.

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В одиночном разряде юная спортсменка обыграла свою соотечественницу Адель Хусаинову. Игра закончилась со счетом 6:2, 6:2. В парном разряде в дуэте с казахстанкой Виолеттой Волковой победила Адель Хусаинову и Екатерину Кирюшенко. Итог встречи – 6:4, 7:5, передает Федерация тенниса Казахстана.

Также 19 июня Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила свой рейтинг, по результатам которого казахстанец Бейбит Жукаев переместился на 236 место. Тем самым, он официально признан третьей ракеткой страны по версии ATP.