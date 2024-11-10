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Юная спортсменка выиграла турнир по настольному теннису в Италии

Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 03:53 Фото: НОК РК
Казахстанка Жания Бекмухамбетова завоевала золотую медаль на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender Lignano 2024 в Линьяно (Италия), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, она стала лучшей в возрастной категории U11.

Спортсменка победила Лолу Уриа (Испания) 3:0, Серену Россати (Италия) 3:0, Эмили Кожакару (Италия) 3:0, Джулию Фернандес (Испания) 3:0, Бьянку Тома (Румыния) 3:0, Аялгуу Эрденехуяг (Монголия) 3:2.

Годами ранее на этом же турнире Жания была третьей в соревнованиях среди спортсменов до 13 лет.

Ранее Казахстан завоевал историческое "золото" на Чемпионате Азии-2024 по хоккею.

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