Появилось видео из раздевалки сборной Казахстана с мотивационной речью главного тренера

Сегодня, 20 июня, ночью сборная Казахстана по футболу сенсационно обыграла Северную Ирландию в отборе на Евро-2024. В соцсетях появилось видео из раздевалки, в котором главный тренер Магомед Адиев похвалил казахстанских футболистов, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Видеороликом из раздевалки поделились в Instagram-канале Казахстанской федерации футбола.

"Парни, я думаю, может, как бы и не надо говорить, здесь и так все понятно. Мы, как говорится, свои слова, свои аргументы проявляем на поле. А это самое главное. Мужчина, профессиональный футболист, должен не болтать, а аргументами показывать в своем профессиональном деле. Вы – футболисты, вы это показываете, вы это делаете, в очередной раз это сделали". Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев

Он подчеркнул, что победа над сборной Северной Ирландии далась нелегко.

"Еще раз говорю, никогда ничего большого, хорошего легко не бывает. Оно легко не достается. Оно так достается – колени в крови, порванные гетры... Только так (даются. – Прим. ред.) большие победы. А мы замахнулись на нечто большее. Только так мы вытащим то, что нам надо. Парни, характер есть. Мы это в очередной раз показали!" Магомед Адиев

Ранее сообщалось, что в матче отборочного раунда Чемпионата Европы 2024 по футболу сборная Казахстана в Белфасте сыграла с Северной Ирландией. Матч завершился победой казахстанцев. На 88-й минуте единственный гол забил казахстанский футболист Абат Аймбетов.