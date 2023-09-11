Тренер сборной Казахстана рассказал, за что его поругал Токаев

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев на послематчевой пресс-конференции рассказал о победной игре против Северной Ирландии и о встрече с главой государства после выхода в лидеры группы отбора Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы КФФ, Касым-Жомарт Токаев зашел в раздевалку сборной Казахстана, чтобы лично поздравить футболистов с выходом в лидеры группы отбора Евро-2024.

"Глава государства был на матче, зашел в раздевалку после игры, поздравил. Это, конечно, для нас большая честь. Пожелал удачи, немного поругал. Сказал: "Тренер, надо подтягивать физическую подготовку команды". Я пообещал поработать над этим. Были тактические изменения. С Финляндией Зайнутдинов находился вверху, здесь мы его вниз опустили, чтобы разгонял атаки. Потом с выходом Куата он поднялся немного повыше". Магомед Адиев

Тренер сборной Казахстана не скрывает, что футболисты находятся не в оптимальной форме.

"Состояние команды не идеальное, и сегодня мы опять в этом убедились. Концовку смазали. С финнами давление, что надо взять три очка, сыграло злую шутку. А сегодня мы были уже злее. Мы хотели вернуться в турнирную гонку, считаю, что нам это удалось. Теперь будем готовиться к тяжелому выезду. Мы поедем готовиться к выезду в Данию и Финляндию в Алматы, приедем туда более адаптированными к натуральному газону". Магомед Адиев

Накануне сборная Казахстана в рамках отборочного раунда на своем поле обыграла команду Северной Ирландии со счетом 1:0 благодаря голу своего нападающего Максима Самородова.





В числе почетных гостей матча присутствовали Геннадий Головкин и Шавкат Рахмонов, которые пришли поддержать своих земляков.





Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94

Казахстанская дружина после успеха над Северной Ирландией находится на четвертой строчке турнирной таблицы подгруппы H на пути к Евро-2024. Подопечные Магомеда Адиева набрали 12 очков после шести туров, четырех побед и двух поражений. Этот результат стал историческим для наших игроков. За более чем 20-летнюю историю участия в отборочных турнирах к чемпионатам мира и Европы таких показателей у сборной Казахстана еще не было.

Теперь самые важные матчи для казахстанского коллектива пройдут в октябре, когда команда Адиева встретится с Данией (14 октября) и Финляндией (17 октября). От этих поединков будет зависеть судьба поездки в Германию, на чемпионат Европы будущего года.