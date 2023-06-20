Взрыв колеса, ураган, кража со взломом: какие риски покрывает автостраховка КАСКО от СК "Евразия"

По статистике, около 5% автомобилей ежегодно попадают в дорожно-транспортные происшествия, но, как оказалось, далеко не только аварии являются причинами, по которым страдают "железные кони" казахстанцев.

В страховой компании "Евразия" рассказали о необычных инцидентах, в которые попадали владельцы автомобилей, застрахованных по добровольному страхованию автомобильного транспорта (КАСКО).

Удивительные неприятности

За прошедший май СК "Евразия" осуществила ряд выплат владельцам автомобилей в рамках КАСКО по достаточно нетривиальным страховым случаям.

Так, внедорожник Lexux RX300 вскрыли на парковке возле супермаркета, разбив при этом стекло на задней двери. Злоумышленников интересовало содержимое сумки, но при этом был поврежден автомобиль. Страховая выплата составила 170 тыс. тенге.

"На аварии приходится около 90% всех страховых случаев по программе автоКАСКО. Кроме того, автомобили горят, тонут, с них снимают боковые зеркала, дворники или просто колеса с дисками. Но это, конечно, далеко не все напасти, которые сваливаются на голову автовладельцев: бывает, что на авто падают ветви деревьев, повреждает град или летят камни с обочины". Исполнительный директор СК "Евразия" Юрий Славкин

Еще один необычный страховой случай произошел с автомобилем BMW 740. Во время движения авто по улице города произошла разгерметизация задней покрышки, или попросту взрыв колеса. Водитель остановился, но автомобиль получил повреждения. Полиция закрыла производство административного дела из-за отсутствия состава правонарушения – виноват случай. Несмотря на это, страховая компания "Евразия" осуществила выплату в размере 2,2 млн тенге на восстановительные работы.

Кусками шифера, сорванного ветром со здания автобазы, был поврежден стоявший на стоянке автоприцеп. Стоимость ремонта была оценена в 140 тыс. тенге.

Во всех этих ситуациях СК "Евразия" осуществила страховые выплаты, несмотря на отсутствие виновных лиц либо их противоправных действий. Если бы у владельцев отсутствовал полис КАСКО, то восстанавливать ущерб им пришлось бы за свой счет.

А как же обязательная автостраховка?

Владельцы обязательных договоров автострахования (ОГПО ВТС) могут рассчитывать на страховые выплаты только в случае ДТП, да и то, если у виновника есть аналогичный полис. Иными словами, такой полис не защищает автовладельца, а только компенсирует ущерб пострадавшей стороне в случае вины другого участника ДТП.

"Владельцы обязательных автостраховок в случае ДТП могут рассчитывать только на полис виновной стороны. Если такового не окажется, придется идти в суд. Компенсация ущерба в таком случае может затянуться на месяцы. Если вам дорого ваше авто, лучше иметь полис КАСКО, который защитит вас не только от ДТП, а все хлопоты по поиску виновников лягут на страховую компанию", – заключил Юрий Славкин.

Воришку, который обчистил авто, в теории может поймать полиция, а компенсировать ущерб можно будет в гражданском порядке через суд. Если же машину побил град, на нее упало дерево или настигла любая другая стихия, предъявить претензии на возмещение без полиса КАСКО будет некому.

Оформить полис от страховой компании "Евразия" по программе SmartCASCO можно самостоятельно онлайн на сайте eurasia36.kz.

Лицензия АРРФР № 2.1.20 от 26.12.2022.

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