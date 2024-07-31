Как повреждают автомобили в противостоянии соседей по дому за парковку, рассказали в СК "Евразия"

Дорожно-транспортные происшествия являются основной угрозой для любого автомобиля. Об этом свидетельствуют 90 тыс. аварий на дорогах, произошедших в прошлом году.

Однако, как показывает опыт, автомобили нередко получают повреждения, хоть и менее значительные, просто находясь на парковке во дворе дома или вдоль городской улицы. Подробностями поделились в страховой компании "Евразия".

Довольно часто причиной порчи транспорта могут стать, как ни странно, отношения между соседями. Автомобилей становится все больше, а парковочных мест на всех не хватает. Кто-то считает место, на котором он привык оставлять машину, уже своим и даже может прибегать к порче чужого имущества в противостоянии с соседями.