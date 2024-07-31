Как повреждают автомобили в противостоянии соседей по дому за парковку, рассказали в СК "Евразия"
Однако, как показывает опыт, автомобили нередко получают повреждения, хоть и менее значительные, просто находясь на парковке во дворе дома или вдоль городской улицы. Подробностями поделились в страховой компании "Евразия".
Довольно часто причиной порчи транспорта могут стать, как ни странно, отношения между соседями. Автомобилей становится все больше, а парковочных мест на всех не хватает. Кто-то считает место, на котором он привык оставлять машину, уже своим и даже может прибегать к порче чужого имущества в противостоянии с соседями.
Фото: пресс-служба СК "Евразия"
В Петропавловске водитель Hyundai Santa Fe, сев утром в свой автомобиль, припаркованный во дворе дома, обратил внимание на осколки стекла под ногами, а затем обнаружил разбитую панорамную крышу. Полиции не удалось установить подозреваемого, страховая выплата по договору КАСКО составила 674 тыс. тенге.
"Как правило, повреждение стекла люка может произойти из-за погодных явлений – оттепели или урагана – и последующего падения на крышу автомобиля снега, града или веток деревьев. Обычно недоброжелатели или просто хулиганы ограничиваются царапинами на кузове, а чаще – спущенными колесами", – говорят в пресс-службе СК "Евразия".
Фото: пресс-служба СК "Евразия"
Еще один автомобиль также был поврежден во дворе дома в Петропавловске. Вечером владелец Cherry Tiggo 2 Pro обнаружил на задней двери вмятины, нанесенные, по всей видимости, рулем самоката или велосипеда. По договору добровольного страхования КАСКО выплата составила 647 тыс. тенге.
"Не всегда соседи, дети или прохожие наносят ущерб умышленно. Большинство дворов, особенно возле домов, построенных более 20 лет назад, просто не были рассчитаны на такое количество личного транспорта, как сейчас. Поэтому обстоятельства порчи имущества могут быть самыми разными, в том числе и случайными", – говорят в СК "Евразия".
В Усть-Каменогорске неизвестный из хулиганских побуждений повредил Hyundai Santa Fe, припаркованный возле подъезда дома. Было поцарапано лобовое стекло, а также стекла передних дверей. Страховая выплата составила 543 тыс. тенге.
В большинстве дворов многоквартирных домов камеры наружного наблюдения не установлены либо их обзор охватывает ограниченное пространство возле входа в подъезд. Очень редко удается установить виновника, поэтому обращения граждан о порче автомобиля неизвестным лицом обычно списываются в номенклатурное дело, как это и произошло во всех описанных выше ситуациях.
Пострадавшие автовладельцы, как правило, остаются один на один со своей проблемой, только если их транспортное средство не было застраховано по программе добровольного страхования КАСКО.
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В первом полугодии 2024-го по добровольному автострахованию страховыми компаниями было собрано более 49 млрд тенге премий. СК "Евразия" продолжает удерживать лидерство по данному классу, на него пришлось почти 11 млрд тенге, или более 22% от собранных премий.
*Лицензия АРРФР № 2.1.20 от 26.12.2022