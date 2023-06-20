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Абат Аймбетов о победе над сборной Северной Ирландии: Мы знали, что игра будет очень сложной

Абат Аймбетов о победе над сборной Северной Ирландии: Мы знали, что игра будет очень сложной Фото: Instagram/kff_team
Нападающий сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов поздравил всех казахстанцев с победой над командой Северной Ирландии в матче отборочного раунда Чемпионата Европы 2024, сообщает Zakon.kz.

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"Казахстанцы, поздравляю вас с победой. Я думаю, что мы подарили хорошие эмоции казахстанцам. Я очень рад, что таким образом я принес победу, на последней минуте. Игра была очень сложной. Это не только мой труд, но и труд всей команды. Наша команда – это одна семья, которую я могу назвать своей семьей. Спасибо парням, спасибо команде. Мы знали, что игра будет очень сложной. Несмотря на это, команде удалось отстоять и победить. Я очень рад, что мы получили еще три очка".Абат Аймбетов

Он поздравил всех казахстанцев с тремя очками, которые сборная Казахстана получила после победы над футболистами из Северной Ирландии.

"Поздравляю всех казахстанцев с этими важными тремя очками. Это замечательное достижение. Спасибо большое болельщикам. Я очень рад, что так забил гол. Бывают разные голы, но гол есть гол. Не бывает красивых голов, главное – забить".Абат Аймбетов

По его словам, он вышел на поле с определенным планом от главного тренера.

"Я рад, что план был реализован. Я еще не видел повтора (гола. – Прим. ред.) Если посмотрю, скажу. Но все хвалят, говорят, что я забил красивый гол. Спрашивают, как я это сделал".Абат Аймбетов

Он отметил, что мечта каждого футболиста сборной Казахстана – остаться в истории, но это стоит на втором плане.

"Первоочередная наша задача – заработать очки, победить в матче".Абат Аймбетов

Ранее сообщалось, что в матче отборочного раунда Чемпионата Европы 2024 по футболу сборная Казахстана в Белфасте сыграла с Северной Ирландией. Матч завершился победой казахстанцев.

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