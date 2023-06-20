КНБ предотвратил криминальную разборку между двумя преступными группами
Фото: пресс-служба КНБ РК
15 июня 2023 года в Усть-Каменогорске Комитет национальной безопасности РК совместно с органами внутренних дел пресек запланированную криминальную разборку между двумя противоборствующими преступными группами, сообщает Zakon.kz.
По данным КНБ, в ходе операции более 20 участников были задержаны около одного из кафе города, куда отдельные из них прибыли с оружием.
Фото: пресс-служба КНБ РК
"У подозреваемых лиц изъято два пистолета "Макарова", травматический пистолет, ружье, "обрез гладкоствольного ружья", светошумовая граната и две единицы холодного оружия".Пресс-служба КНБ РК
Фото: пресс-служба КНБ РК
Как отмечается, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
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