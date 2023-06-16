КНБ провел спецоперацию в Актау и Таразе

10-12 июня 2023 года оперативники Комитета национальной безопасности при силовой поддержке Службы специального назначения "А" в Актау и Таразе провели спецоперацию по пресечению канала незаконного оборота оружия, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении ведомства за 16 июня, по подозрению в совершении данного преступления были задержаны пять жителей республики, двое из которых водворены в следственный изолятор.

"Сотрудниками КНБ в ходе длительной разработки удалось задокументировать схему поставок и сбыта огнестрельного оружия, а также боеприпасов. Фигурантами досудебного расследования применялись строгие меры конспирации и нестандартные способы организации сделок". Пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

Также сказано, что по итогам спецоперации из незаконного оборота изъяты два автомата "Калашникова" и более 100 единиц боеприпасов.

2 июня 2023 года Zakon.kz раскрыл эксклюзивные подробности спецоперации КНБ "Восточный экспресс". Спецоперация "Восточный экспресс" проходила в 2019 году в районе поселка Актогай. Из Китая в Казахстан отправлялись вагоны с товаром, а на конечную станцию они приходили пустыми. Однако пломбы на всех вагонах были целыми.