Дети Саясата Нурбека будут учиться в Казахстане

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в Акорде 20 июня рассказал, что его дети приехали в Казахстан и будут учиться здесь, сообщает Zakon.kz.

Дети Саясата Нурбека обучались в британской школе на Северном Кипре. Министр рассказал, что теперь они будут учиться в Казахстане.

"Они сейчас находятся в Казахстане. Прибыли. Будут учиться в обычной школе здесь. Будем подавать документы, смотрим разные варианты". Саясат Нурбек

В июне 2022 года на своем первом заседании правительства после назначения министром науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что его дети вернутся в Казахстан и продолжат обучение в обычной школе. Он обещал предоставить детальный фотоотчет.

Но позже, в сентябре 2022 года, в кулуарах правительства глава Миннауки и высшего образования не смог ответить на вопросы журналистов о том, привез ли он детей в Казахстан и в какую школу они пошли. По словам Саясата Нурбека, этот вопрос касается его личной жизни и, к сожалению, травмировал его детей. Спустя время министр сообщил, что его дети решили продолжить обучение на Северном Кипре. Саясат Нурбек тогда отметил, что образование в зарубежной школе качественнее и не такое дорогое, как в частных школах Казахстана.

