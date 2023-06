В океане пропал батискаф с туристами, направлявшийся к затонувшему "Титанику"

19 июня стало известно, что туристическое подводное судно, совершавшее тур к затонувшему "Титанику" пропало с радаров и перестало выходить на связь. Власти Канады и США начали поиск пропавшего батискафа, передает Sky News.

Известно, что на борту находились пять человек, в том числе три туриста. Поиски осложнены "удаленностью" места поиска, отмечают военные США. Специалисты, при этом, изучают как поверхность воды, так и глубины. Известно, что на борту подлодки есть система жизнеобеспечения, которая в случае аварии может поддерживать жизнь внутри аппарата в течение 96 часов.

OceanGate Expeditions, a company that deploys submersibles for deep sea expeditions, has confirmed that one of its submersibles is missing.



Video previously released shows one of the submersibles they use to view the wreck of the Titanic in the Atlantic.https://t.co/6jSmc8jiHw pic.twitter.com/tkuWRNGnD0