Самые острые вопросы повестки дня: о чем говорил Токаев с президентом Германии

20 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера за диалог, в том числе за обсуждение самых острых вопросов современной повестки дня, сообщает Zakon.kz.

По словам казахстанского лидера, у двух президентов прошел очень открытый диалог по многим вопросам сотрудничества.

"Мы обсудили вопросы геополитики. Я признателен вам за этот диалог. Он был нам полезен, чтобы понять и оценить позицию Германии по самым острым вопросам современной повестки дня". Касым-Жомарт Токаев

Говоря о двусторонних отношениях, глава государства заметил, что все идет хорошо, и экономическое сотрудничество развивается успешно. На Казахстан приходится 80% торгового объема Германии в Центральной Азии. Ключевые сектора сотрудничества: нефть и газ, производство, машиностроение, транспорт, логистика, возобновляемая энергия, критическое сырье, сельское хозяйство.

"Столько сфер, секторов. Мы приглашаем новые германские компании инвестировать в зеленый рост, инновации, водород, производство зеленой энергетики в Казахстане. У нас есть большие ожидания касательно нашего совместного участия в казахстанско-германском инвестфоруме, который пройдет сегодня после обеда. Я думаю, что этот форум и соглашения, которые будут достигнуты на правительственном и бизнес-уровнях, придадут новый импульс укреплению нашего торгового и инвестиционного сотрудничества. Пользуясь возможностью, передаю свое приветствие Олафу Шольцу, канцлеру". Касым-Жомарт Токаев

Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил президента Казахстана за возможность продолжить взаимодействие.

"Я помню, что наносил много визитов в Казахстан за последние годы. Вы абсолютно правы, я могу подтвердить наши слова касательно статуса наших двусторонних отношений. Мы не только оглядываемся на последние 30 лет дипломатических отношений, а также оглядываемся на наши растущие экономические отношения. Вы упомянули, что много германских компаний присутствуют и ведут деятельность в Казахстане. Помимо экономических отношений, думаю, что мы также развиваем сотрудничество между нашими научными учреждениями, которые сопровождают и подкрепляют наше эконмическое сотрудничество". Франк-Вальтер Штайнмайер

20 июня 2023 года Касым-Жомарт Токаев встретился с федеральным президентом Федеративной Республики Германия Франк-Вальтером Штайнмайером. Президент Казахстана с оптимизмом высказался о предстоящем визите в Германию в сентябре и оценил желание немецкого коллеги посетить Мангистау.

