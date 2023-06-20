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Токаев высказался о предстоящем визите в Германию

Казахстан Германия официальный визит Фото: Акорда
20 июня 2023 года Касым-Жомарт Токаев встретился с федеральным президентом Федеративной Республики Германия Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана с оптимизмом высказался о предстоящем визите в Германию в сентябре и оценил желание немецкого коллеги посетить Мангистау.

"Я думаю, что это станет витриной наших достижений в бизнесе. Как я понял, вы также собираетесь посетить морской порт. Мой премьер-министр Смаилов составит вам компанию в Мангистау. Снова добро пожаловать в Казахстан. И я также хотел бы выразить благодарность членам вашей делегации, добро пожаловать в нашу страну".Касым-Жомарт Токаев

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Франк-Вальтер Штайнмайер ответил, что Германия поддерживает реформы, которые проводят в Казахстане. Положительно он высказался об отмене смертной казни и восстановлении Конституционного суда.

"Это является подтверждением того, что вы следуете курсу, который объявили миру, населению Казахстана. О котором вы объявили, когда вступили в должность президента. Мы привержены укреплению, продолжению сотрудничества между Германией и Казахстаном не только в экономической сфере. Есть много вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Будь-то внешняя политика, будь-то борьба против изменения климата. Здесь много общих интересов, по которым мы должны работать. Мы также с нетерпением ждем вашего визита в сентябре".Франк-Вальтер Штайнмайер

С 19 по 21 июня по приглашению Токаева Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Казахстане с государственным визитом.

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