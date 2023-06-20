Президент Германии: Мы делаем ставку на Казахстан

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал Казахстан в поиске альтернативных логистических путей в условиях сложной геополитической обстановки. Он отметил, что в инициативе ЕС Global Gateway ставку делают на Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Франк-Вальтер Штайнмайер упомянул напряженную международную обстановку. Он рассказал, что с Касым-Жомартом Токаевым обсудил ситуацию между Россией и Украиной, которая "привела к смене эпох". И это, как отметил президент Германии, можно сказать не только о ФРГ и ЕС, но и обо всем мире.

"Российская война против Украины имеет последствия для людей во всем мире. В особенности для стран, являющихся непосредственными соседями России. Хотел бы здесь еще раз подчеркнуть четкую позицию казахстанского правительства в отношении верховенства международного права и сохранения международного основывающегося на правилах порядка. И за это мы, господин президент Токаев, благодарны вам". Франк-Вальтер Штайнмайер

Он также отметил, что и Казахстан, и Германия, выступают за принципы территориальной целостности и суверенитета и за устав ООН. Не обошли стороной и тему санкций и их обхода. Президент Германии подчеркнул, что нужно предпринимать все усилия, чтобы избегать обхода санкций. Франк-Вальтеру Штайнмайеру рассказали, что существует тесный контакт между казахстанскими ведомствами и компетентными ведомствами ЕС.

Франк-Вальтер Штайнмайер напомнил, что раньше торговля Казахстана с Европой осуществлялась в существенной мере транзитом через российскую и белорусскую территории. Поэтому сейчас ФРГ поддерживает усилия казахстанской стороны по развитию центрального коридора, как альтернативного международного маршрута поставок и приветствуют также намерения наращивать эти мощности.

"В это призвана внести вклад инициатива ЕС Global Gateway. Она нацелена на то, чтобы сделать Европу устойчивее к кризисам в ее связи с другими странами мира. Посредством нацеленных инвестиций в современную инфраструктуру. Говоря другими словами, центральный регион для реализации инициативы Global Gateway, здесь мы в особой мере делаем ставку на Казахстан, являющийся с географической точки зрения связующим звеном в центральном коридоре для перевозок товаров и грузов между Азией и Европой". Франк-Вальтер Штайнмайер

20 июня 2023 года Касым-Жомарт Токаев встретился с федеральным президентом Федеративной Республики Германия Франк-Вальтером Штайнмайером. Президент Казахстана с оптимизмом высказался о предстоящем визите в Германию в сентябре и оценил желание немецкого коллеги посетить Мангистау.

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