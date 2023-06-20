В МИИР прокомментировали решение перенаправить средства льготного кредитования на общественный транспорт

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов 20 июня прокомментировал решение перенаправить средства льготного кредитования на общественный транспорт, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, не боится ли он реакции казахстанцев, которые ждали запуска этой программы, держали деньги на первоначальный взнос.

"Если бы это кулуарное решение было бы, мы бы вас сюда не приглашали. Мы вас специально пригласили. Касательно реакции, я понимаю, что могут быть претензии, но еще раз напоминаю, что это не единственная программа, и цель этой программы, когда она выделялась, максимальный эффект. Мы следуем за задачей максимальный эффект". Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов





По его словам, спрос в автобусах тоже надо удовлетворить.

"У нас 9,2 млн пассажиров в день используют автобусы, и их спрос тоже надо удовлетворять, не все они могут покупать автомобили. Спрос возник давно, нам нужно обновить автопарк". Ильяс Оспанов

По его словам, программа БРК осталась. Ильяс Оспанов добавил, что ее полностью не закрывали.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев заявил, что средства, которые накопили на льготное автокредитование, могут перенаправить на кредитование общественного автотранспорта. По его словам, в ряде регионов представители местных исполнительных органов поднимают вопрос кредитования автопарка.



Общественным транспортом ежедневно пользуются в день 9,3 млн казахстанцев.