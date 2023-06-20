Программу льготного автокредитования для казахстанцев закроют не полностью

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов 20 июня рассказал, закроют ли программу льготного автокредитования для казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в Казахстане есть две программы по автокредитованию. Переформатирована будет только одна.

"Первая программа – это которая давно работает в рамках БРК, и вторая программа – через Фонд развития промышленности в рамках средств РОП. Именно она сейчас переформатируется и направляется на кредитование автобусов для регионов. А программа в рамках БРК остается без изменений". Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов

Вице-министр напомнил, что с мая 2022 года была запущена программа льготного автокредитования в рамках средств РОП на 100 млрд тенге.

"Была задача запустить программу автокредита. Все 100 млрд тенге освоены, они были направлены на автокредитование, и с начала этого года у нас стояла задача дальнейшего развития использования данных средств. То есть была задача по изучению того, какие потребности есть первостепенные. В начале года мы также провели (запуск программы. – Прим. ред.) на револьверной основе через электронную платформу. Результаты вы все знаете, но тем не менее задача по выявлению более приоритетных потребностей от населения стояла, и часто задаваемый вопрос от населения при визите в регионы – это оснащение автобусами", – добавил он.

Оспанов отметил, что с начала года переформатирование программы предвиделось.

"Деньги есть, но их мало. Их всем не хватит. Наша задача была – максимально от нее пользу донести. Пользой является то, что надо обеспечить эти 9,2 миллиона человек, которые ежедневно пользуются автобусами, качественными автобусами". Ильяс Оспанов

По его словам, они понимают негодование людей, произошла неплановая ситуация.



"Когда мы запускали эту программу, мы не ожидали, что такой спрос будет. И в итоге пришли к тому, что столкнулись с тем, что спрос гораздо больше превышал то, что до этого изучали, и, соответственно, все, кто не получил, – недовольные. Мы очень хорошо это понимаем". Ильяс Оспанов

По его словам, МИИР посчитало, сможет ли оно полностью удовлетворить спрос.



"Оказалось, что мы не сможем весь спрос, который есть на рынке, удовлетворить. Просто не сможем – это надо сотни миллиардов вливать, причем ежегодно, и чтобы они револьверно оставались". Ильяс Оспанов

По его словам, сейчас в приоритете – проблема автобусов. Нужно оперативно решать.



"Сейчас нужно данное вмешательство, потому что базовые ставки, которые ранее удовлетворяли частных перевозчиков, которые через субсидирование могли воспользоваться, сейчас, к сожалению, неприменимы. И чтобы обновление автобусного парка не остановить, мы запускаем эту программу". Ильяс Оспанов

По его словам, могут быть другие изменения в зависимости от ситуации.

"Если возникнет необходимость еще что-то срочно закупить, и на это будет обоснование, мы сделаем все, чтобы исправить эту ситуацию и решить вопрос". Ильяс Оспанов

Материал по теме В МИИР прокомментировали решение перенаправить средства льготного кредитования на общественный транспорт

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев заявил, что средства, которые накопили на льготное автокредитование, могут перенаправить на кредитование общественного автотранспорта. По его словам, в ряде регионов представители местных исполнительных органов поднимают вопрос кредитования автопарка.

Общественным транспортом ежедневно пользуются 9,3 млн казахстанцев.

