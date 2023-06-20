Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов 20 июня рассказал, закроют ли программу льготного автокредитования для казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в Казахстане есть две программы по автокредитованию. Переформатирована будет только одна.

"Первая программа – это которая давно работает в рамках БРК, и вторая программа – через Фонд развития промышленности, в рамках средств РОП. Именно она сейчас переформатируется, и направляется на кредитование автобусов для регионов. А программа в рамках БРК остается без изменений". Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов

Он отметил, что с начала года переформатирование программы предвиделось. Перед министерством стояла задача обеспечить наибольший эффект от выделенных денег.

"Деньги есть, но их мало. Их всем не хватит. Наша задача была – максимально от нее пользу донести. Пользой является то, что надо обеспечить эти 9,2 миллиона человек, которые ежедневно пользуются автобусами, их качественными автобусами". Ильяс Оспанов

По его словам, они понимают негодование людей, произошла неплановая ситуация.



"Когда мы запускали эту программу, мы не ожидали, что такой спрос будет и в итоге мы пришли к тому, что столкнулись с тем, что спрос гораздо больше превышал, то что до этого изучали, и соответственно, все кто не получил – это недовольные. Мы очень хорошо это понимаем". Ильяс Оспанов

По его словам, МИИР посчитало, сможет ли оно полностью удовлетворить спрос.

"Оказалось, что мы не сможем весь спрос, который есть на рынке удовлетворить. Просто не сможем – это надо сотни миллиардов вливать, причем ежегодно и чтобы они револьверно оставались". Ильяс Оспанов

По его словам, сейчас в приоритете – проблема автобусов. Нужно оперативно решать.



"Сейчас нужно данное вмешательство, потому что базовые ставки, которые ранее удовлетворяли частных перевозчиков, которые через субсидирование могли воспользоваться, сейчас к сожалению не применимы и чтобы обновление автобусного парка не остановить, мы запускаем эту программу". Ильяс Оспанов

По его словам, могут быть другие изменения в зависимости от ситуации.

"Если возникнет необходимость еще что-то срочно закупить, и на это будет обоснование, мы сделаем все чтобы исправить эту ситуацию и решить вопрос". Ильяс Оспанов

Материал по теме В МИИР прокомментировали решение перенаправить средства льготного кредитования на общественный транспорт

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев заявил, что средства, которые накопили на льготное автокредитование, могут перенаправить на кредитование общественного автотранспорта. По его словам, в ряде регионов, представители местных исполнительных органов поднимают вопрос кредитования автопарка.

Общественным транспортом ежедневно пользуются в день 9,3 млн казахстанцев.

