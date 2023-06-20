Футболист сборной Казахстана отметил свой день рождения на поле Белфаста

19 июня надолго останется в памяти защитника сборной Казахстана по футболу Марата Быстрова, который, помимо исторической победы над Северной Ирландией в рамках отбора Евро-2024, также отпраздновал свой день рождения на арене "Уиндзор Парк", сообщает Zakon.kz.

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19 июня игроку грозненского "Ахмата" Марату Быстрову исполнился 31 год. В этот же день сборная Казахстана, за которую выступает защитник, в гостях переиграла Северную Ирландию в матче отборочного цикла на Чемпионат Европы-2024 со счетом 1:0.

После поединка с ирландцами Марат получил презент в виде стихов от президента Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова, строки которого футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

Минувшей ночью Марат Быстров и его коллеги по сборной Казахстана оформили сенсационную победу в Белфасте (Северная Ирландия) благодаря голу Абата Аймбетова на 88-й минуте поединка.

После этой игры казахстанская дружина набрала девять очков и занимает второе место в подгруппе H. Следующий матч подопечные Магомеда Адиева проведут на своей арене 7 сентября с командой Финляндии, которая лидирует в группе H. Спустя три дня пройдет ответная встреча с Северной Ирландией.