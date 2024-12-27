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События

102-й день рождения отметил ветеран войны в Алматы

В Алматы 102 года отметил ветеран ВОВ, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 16:15 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В Алматы отпраздновал свой 102-й день рождения ветеран Великой Отечественной войны и заслуженный ученый Зулхарнай Сеитов, сообщает Zakon.kz.

Зулхарнай Сеитов родился 27 декабря 1922 года в ауле Новый Кипчак (Омская область). В 1942 году был призван в ряды Красной Армии. Во время Великой Отечественной войны прошел трудный путь от Сталинграда через Беларусь и Польшу, принимал участие в штурме Берлина, а также в разминировании Потсдамского дворца. За свои заслуги фронтовик был удостоен ордена Красной Звезды и медали "За отвагу".

В Алматы 102 года отметил ветеран ВОВ, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 16:15

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

После окончания войны он продолжил служение своей Родине, завершив обучение в Омском сельскохозяйственном институте и переехав в Казахстан, где посвятил себя науке. Доктор биологических наук, академик Республиканской Академии наук, профессор кафедры молекулярной биологии Казахстанско-Российского медицинского университета Зулхарнай Сеитов стал автором более 150 научных работ и монографий, 10 учебных пособий, 14 патентов и восьми авторских свидетельств. Его исследования внесли значительный вклад в развитие медицины и пищевой промышленности.

В Алматы 102 года отметил ветеран ВОВ, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 16:15

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Зулхарнай Сеитов является ярким примером мужества, преданности Родине и науки.

"Его жизнь – это легенда для нашего поколения, вдохновение для молодого поколения, пример неугасимого духа и любви к Родине", – отметили в пресс-службе Алматинского гарнизона.

В Алматы 102 года отметил ветеран ВОВ, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 16:15

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В день юбилея аксакала поздравили военнослужащие Управления по делам обороны Алмалинского района и курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи. Они пожелали ветерану крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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