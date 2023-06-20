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Какие вопросы обсудят на совместном заседании палат Парламента Казахстана

Какие вопросы обсудят на совместном заседании палат Парламента Казахстана Фото: senate.parlam.kz
Стала известна повестка дня совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В повестку дня совместного заседания палат Парламента РК на 20 июня 2023 года внесены следующие вопросы:

  1. О послании Конституционного суда Республики Казахстан "О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан".
  2. Об утверждении отчетов Правительства Республики Казахстан и Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.
  3. О Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Республики Казахстан.
  4. О проекте Конституционного закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О прокуратуре" (первое чтение).

Ранее председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК. Сообщалось, что заседание пройдет 20 июня 2023 года.

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