Какие вопросы обсудят на совместном заседании палат Парламента Казахстана

Стала известна повестка дня совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В повестку дня совместного заседания палат Парламента РК на 20 июня 2023 года внесены следующие вопросы:



О послании Конституционного суда Республики Казахстан "О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан". Об утверждении отчетов Правительства Республики Казахстан и Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан об исполнении республиканского бюджета за 2022 год. О Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Республики Казахстан. О проекте Конституционного закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О прокуратуре" (первое чтение).

Ранее председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК. Сообщалось, что заседание пройдет 20 июня 2023 года.