Политика

Названа дата совместного заседания палат Парламента Казахстана

Парламент Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 17:17 Фото: mazhilis.parlam.kz
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 августа 2025 года, стало известно из сайта нижней палаты.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 2 сентября 2025 года в 11:00 в Астане", – говорится в тексте распоряжения.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября 2025 года посетит с визитом Китайскую Народную Республику. Позднее, 8 сентября, на совместном заседании палат Парламента глава государства выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
