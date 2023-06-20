УЕФА представил талисман Евро-2024

В Германии представили официальный талисман чемпионата Европы-2024 по футболу. Им стал медвежонок, который будет призывать детей быть активными в спорте, станет частью цифровых игр и различного контента. В ближайшие две недели фанаты выберут ему имя, сообщает Zakon.kz.

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До старта Евро-2024 в Германии остается меньше года, и официальный талисман турнира впервые вышел в люди. Маскот начал свое путешествие 20 июня со школы в Гельзенкирхене. Талисман продолжит свой путь под девизом #MakeMoves (#Двигайся) в школах, призывая учеников быть физически активными. Дети смогут создать собственные футбольные движения и переделать их в анимации с маскотом для чемпионата, используя технологию захвата движения. Перед 17-м чемпионатом Европы в Германии и по всему континенту будет реализована кампания с маскотом Евро-2024.

Фото: Twitter/UEFA

Медведь также станет героем образовательного сериала, в рамках которого вместе с европейскими инфлюэнсерами расскажет о таких темах, как тренировки, правильное питание и здоровый образ жизни. Этот контент будет распространяться на различных платформах в социальных сетях и предоставляться школам, что позволит использовать Евро-2024 в обучающих целях.

"С представлением маскота нашего турнира мы надеемся создать веселого и симпатичного персонажа, который будет вдохновлять детей играть в футбол. В цифровой век очень важно появляться там, где свое время проводят дети и молодежь, чтобы предложить им какие-то ценности. Это футбол, движение, радость от нахождения на поле, командный дух и командная атмосфера, а также удовольствие от улучшения своих навыков работы с мячом. Именно к этому будет призывать талисман Евро-2024". Директор Евро-2024 Филипп Лам

Талисман отдает дань уважения популярной детской игрушке – плюшевому мишке, который, как говорят, был изобретен в Германии в начале 20-го века. В течение года талисман посетит города-хозяева, а основная активность начнется в первых месяцах 2024 года.