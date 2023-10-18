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Еще две сборные получили путевки на Евро-2024 по футболу

Футбол Путевка Евро-2024 Фото: Instagram/EURO2024
По итогам нескольких матчей отборочного раунда Чемпионата Европы по футболу 2024 года определились две команды, которые забронировали себе место в будущем турнире. Ими стали сборные Австрии и Англии, сообщает Zakon.kz.

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Тем самым Австрия и Англия довели список команд до девяти дружин, которые сыграют в 2024 году на европейском первенстве в Германии. Австрийская сборная в рамках квалификации Евро-2024 обыграла Азербайджан в гостях со счетом 1:0. Подопечные Ральфа Рангника набрали 16 очков и вслед за Бельгией досрочно пробились на европейское первенство из группы F. 


Еще одной командой, которая гарантировала себе место на Евро-2024, стали родоначальники футбола – англичане. Они накануне переиграли Италию – 3:1, и после 6 матчей в группе С накопили 16 очков. Независимо от поединков в оставшихся двух турах британцы могут заказывать билеты в Германию. На другую путевку из этой подгруппы претендуют Украина и Италия, которые решат между собой в очном поединке 21 ноября. 

Нужно отметить, что сборная Англии поедет на 4-й чемпионат Европы подряд. Два год назад британцы завоевали "серебро" Евро-2021, проиграв в финале Италии по пенальти.

Помимо Австрии и Англии, участие в чемпионате Европы немного ранее гарантировали Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Шотландия и Турция. Германия участвует на правах хозяев будущего турнира.

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