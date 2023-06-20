Короткий дневной сон может сохранить здоровье мозга – исследование

Короткий сон может замедлить уменьшение размеров мозга, которое быстрее происходит у людей с нейродегенеративными заболеваниями, сообщает Zakon.kz.

Хотя предыдущие исследования показали, что длительный сон может быть ранним симптомом болезни Альцгеймера, другие работы показали, что кратковременный сон может улучшить способность людей к обучению, сообщает The Guardian.



Теперь исследователи говорят, что нашли доказательства того, что дремота может помочь защитить мозг от уменьшения.

Процесс "усыхания" мозга, который происходит с возрастом, ускоряется у людей с когнитивными проблемами и нейродегенеративными заболеваниями, а некоторые исследования показывают, что это может быть связано с проблемами сна.

"В соответствии с этими исследованиями, мы обнаружили связь между привычкой дремать днем и увеличением общего объема мозга, что может свидетельствовать о том, что регулярный сон обеспечивает определенную защиту от нейродегенерации, компенсируя недостаток сна". исследователи из Калифорнийского университета

В журнале Sleep Health ученые сообщили, что использовали данные исследования UK Biobank, в котором собрали информацию о генетике, образе жизни и здоровье 500 тыс. человек в возрасте от 40 до 69 лет. Команда использовала данные 35 080 участников Biobank.

В целом, группа обнаружила связь между генетической предрасположенностью к привычке дремать днем и большим объемом мозга, что эквивалентно уменьшению старения на 2,6-6,5 лет, хотя связи с когнитивными показателями, такими как время реакции, не было.



"Возможно, короткий дневной сон может помочь сохранить объем мозга, и это положительный момент для профилактики деменции". Cоавтор исследования из Университетского колледжа Лондона Виктория Гарфилд

Гарфилд отметила, что существует множество факторов риска, которые могут привести к деменции, в то время как многие другие факторы также могут влиять на объем мозга.