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Наука и технологии

Просмотр коротких видео "убивает" мозг – исследование

Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 03:20 Фото: pexels
Ученые узнали, что постоянный просмотр коротких видео в соцсетях крайне негативно влияет на когнитивные способности человека, сообщает Zakon.kz.

Ученые из Тяньцзиньского педагогического университета (Китай) провели новаторское исследование, выводы которого представили в журнале Neurolmage.

Исследование показало, что у людей с высоким уровнем зависимости от таких видео наблюдается повышенная активность мозга в областях, связанных с эмоциональной регуляцией и обработкой вознаграждений. У этих пользователей выявлены структурные различия в таких зонах мозга, как орбифронтальная кора и мозжечок.

Зависимость от коротких видеороликов в интернете характеризуется навязчивым и слабо контролируемым потреблением такого контента. Считается, что просмотр коротких видео потенциально вреден для когнитивных способностей и психологического благополучия, включая нарушение режима сна, эмоциональную дисрегуляцию, ухудшение памяти и внимания.

Быстрый темп видео и высокая стимуляция могут способствовать снижению концентрации внимания и мешать фокусироваться на более сложных и значимых задачах, а в перспективе – влиять на общее когнитивное развитие. Исследования показали, что просмотр коротких видео приводит к эмоциональной подавленности, снижению эффективности обучения и работы, а также нарушению в планировании своего времени.

Ранее ученые рассказали, передаются ли детям способности и таланты родителей.

Аксинья Титова
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