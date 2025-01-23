Просмотр коротких видео "убивает" мозг – исследование

Ученые узнали, что постоянный просмотр коротких видео в соцсетях крайне негативно влияет на когнитивные способности человека, сообщает Zakon.kz.

Ученые из Тяньцзиньского педагогического университета (Китай) провели новаторское исследование, выводы которого представили в журнале Neurolmage.

Исследование показало, что у людей с высоким уровнем зависимости от таких видео наблюдается повышенная активность мозга в областях, связанных с эмоциональной регуляцией и обработкой вознаграждений. У этих пользователей выявлены структурные различия в таких зонах мозга, как орбифронтальная кора и мозжечок.

Зависимость от коротких видеороликов в интернете характеризуется навязчивым и слабо контролируемым потреблением такого контента. Считается, что просмотр коротких видео потенциально вреден для когнитивных способностей и психологического благополучия, включая нарушение режима сна, эмоциональную дисрегуляцию, ухудшение памяти и внимания.

Быстрый темп видео и высокая стимуляция могут способствовать снижению концентрации внимания и мешать фокусироваться на более сложных и значимых задачах, а в перспективе – влиять на общее когнитивное развитие. Исследования показали, что просмотр коротких видео приводит к эмоциональной подавленности, снижению эффективности обучения и работы, а также нарушению в планировании своего времени.

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