Почему на средства для льготного автокредитования решили купить автобусы
Фондом был проведен анализ эффективности распределения револьверных средств на кредитование физических лиц для льготного приобретения автомобиля. С момента запуска программы льготного автокредитования 13 342 казахстанцев получили свои заветные автомобили.
"В то же время на сегодняшний день автобусы являются самым востребованным видом автотранспорта, на них приходится 67% всех поездок казахстанцев. Согласно статистическим данным, 45% автобусного парка страны эксплуатируется более 10 лет. Изношенность общественного транспорта в городах Астана, Шымкент, Алматы, Актобе, Кызылорда составляет 25 %, в Туркестане, Караганде, Таразе, Павлодаре, Кокшетау – 50%, Актау, Усть-Каменогорске – 60%, Талдыкоргане, Петропавловске, Уральске – 70%, Костанае – 90%", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках предоставляемых Фондом механизмов финансирования имеется действующая программа лизингового финансирования по обновлению автобусов.
"За последние 5 лет Фонд по данной программе профинансировал приобретение 3818 пассажирских автобусов во всех регионах страны, из них электрических – 130, газовых – 1520, дизельных – 2168, создано более 9 000 новых рабочих мест", – говорится в сообщении.
Увеличение объема финансирования покупки отечественных автобусов, включая револьверные средства, позволит обновлять более 700 единиц общественного транспорта ежегодно.
В связи с чем, Фондом было предложено АО "НУХ "Байтерек" и МИИР РК переориентировать данные средства на лизинговое финансирование пассажирских автобусов. Если по программе льготного автокредитования можно ежемесячно обеспечить машинами 120 человек, то в случае перераспределения средств можно приобретать 20 автобусов, которые за месяц будут перевозить порядка 15 тыс. пассажиров.
"Новые автобусы оснащены камерами видеонаблюдения, системой видеозаписи, кондиционерами, маршрутоуказателями, механическими пандусами для людей с инвалидностью и отвечают всем требованиям безопасной и комфортной перевозки пассажиров. К тому же, приобретаемые электроавтобусы и автобусы на компримированном газе за счет отсутствия выброса вредных веществ в атмосферу окажут благоприятное воздействие на экологическую обстановку в городах", – рассказали в Фонде.
Условия действующей программы лизиногового финансирования автобусов:
- срок лизингового финансирования – до 7 лет;
- первоначальный взнос (аванс) по лизингу – не менее 15% от стоимости предмета лизинга;
- ставка вознаграждения - 7% годовых.
Отметиим, что в Казахстане есть две программы по автокредитованию. Переформатирована будет только одна.
Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев заявил, что средства, которые накопили на льготное автокредитование, могут перенаправить на кредитование общественного автотранспорта. По его словам, в ряде регионов представители местных исполнительных органов поднимают вопрос кредитования автопарка.
Общественным транспортом ежедневно пользуются 9,3 млн казахстанцев.