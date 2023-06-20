Почему на средства для льготного автокредитования решили купить автобусы

В "Фонд развития промышленности" рассказали, почему средства для льготного автокредитования решили направить на покупку автобусов, сообщает Zakon.kz.

Фондом был проведен анализ эффективности распределения револьверных средств на кредитование физических лиц для льготного приобретения автомобиля. С момента запуска программы льготного автокредитования 13 342 казахстанцев получили свои заветные автомобили.



"В то же время на сегодняшний день автобусы являются самым востребованным видом автотранспорта, на них приходится 67% всех поездок казахстанцев. Согласно статистическим данным, 45% автобусного парка страны эксплуатируется более 10 лет. Изношенность общественного транспорта в городах Астана, Шымкент, Алматы, Актобе, Кызылорда составляет 25 %, в Туркестане, Караганде, Таразе, Павлодаре, Кокшетау – 50%, Актау, Усть-Каменогорске – 60%, Талдыкоргане, Петропавловске, Уральске – 70%, Костанае – 90%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках предоставляемых Фондом механизмов финансирования имеется действующая программа лизингового финансирования по обновлению автобусов.

"За последние 5 лет Фонд по данной программе профинансировал приобретение 3818 пассажирских автобусов во всех регионах страны, из них электрических – 130, газовых – 1520, дизельных – 2168, создано более 9 000 новых рабочих мест", – говорится в сообщении.

Увеличение объема финансирования покупки отечественных автобусов, включая револьверные средства, позволит обновлять более 700 единиц общественного транспорта ежегодно.

В связи с чем, Фондом было предложено АО "НУХ "Байтерек" и МИИР РК переориентировать данные средства на лизинговое финансирование пассажирских автобусов. Если по программе льготного автокредитования можно ежемесячно обеспечить машинами 120 человек, то в случае перераспределения средств можно приобретать 20 автобусов, которые за месяц будут перевозить порядка 15 тыс. пассажиров.

"Новые автобусы оснащены камерами видеонаблюдения, системой видеозаписи, кондиционерами, маршрутоуказателями, механическими пандусами для людей с инвалидностью и отвечают всем требованиям безопасной и комфортной перевозки пассажиров. К тому же, приобретаемые электроавтобусы и автобусы на компримированном газе за счет отсутствия выброса вредных веществ в атмосферу окажут благоприятное воздействие на экологическую обстановку в городах", – рассказали в Фонде.

Условия действующей программы лизиногового финансирования автобусов:

срок лизингового финансирования – до 7 лет; первоначальный взнос (аванс) по лизингу – не менее 15% от стоимости предмета лизинга; ставка вознаграждения - 7% годовых.

Отметиим, что в Казахстане есть две программы по автокредитованию. Переформатирована будет только одна.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев заявил, что средства, которые накопили на льготное автокредитование, могут перенаправить на кредитование общественного автотранспорта. По его словам, в ряде регионов представители местных исполнительных органов поднимают вопрос кредитования автопарка.

Общественным транспортом ежедневно пользуются 9,3 млн казахстанцев.