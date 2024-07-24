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Фейк о запуске проекта льготного автокредитования распространился в Казнете

фейк распространяется в сети, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 18:32 Фото: пресс-служба АО "Фонд развития промышленности"
АО "Фонд развития промышленности" заявил о распространении в социальных сетях недостоверной информации о запуске пилотного проекта Программы льготного автокредитования, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в компании, все сообщения о предполагаемом начале приема заявок и о возможности получении льготных условий кредитования на сайте https://autoneseie.kz//1cb/ являются ложными и не соответствуют действительности.

Отмечается, что Фонд развития промышленности не реализовывает Программу льготного автокредитования. В июне 2023 года фонд объявил о перераспределении средств программы на лизинговое финансирование пассажирских автобусов.

"Также отмечаем, что лицо, упомянутое в распространяемых сообщениях, некий Алибек Ахметов не является сотрудником АО "Фонд развития промышленности", номер телефона и веб-сайт также являются фейковыми. Мы призываем всех заинтересованных лиц обращаться только к официальным источникам информации – официальному сайту АО "Фонд развития промышленности" https://idfrk.kz/kz/ и официальным аккаунтам в социальных сетях. Любая информация о программах финансирования и о деятельности Фонда публикуется исключительно на этих платформах и затем распространяется через СМИ", – заявили в фонде.

Напоминаем, что распространение в СМИ ложной информации может повлечь ответственность, предусмотренную законом. 

Кроме того, в компании отметили, что фонд уже обратился в соответствующие государственные структуры, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности.

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