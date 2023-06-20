Депутат: Казахстанцы должны знать, в каких министерствах и акиматах больше всего финнарушений

Депутат Мажилиса, член фракции ОСДП Асхат Рахимжанов на совместном заседании палат парламента заявил, что казахстанцы даже из самых отдаленных населенных пунктов должны знать, в каких министерствах и акиматах больше всего финансовых нарушений, сообщает Zakon.kz.

Фракция ОСДП выступила против отчета правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год. Асхат Рахимжанов считает, что для повышения эффективности использования государственного бюджета необходимо вовлекать больше общественности. Он отметил, что новый статус Высшей аудиторской палаты предполагает, наряду с выявлением нарушений, оказание поддержки в улучшении бизнес-процессов в государственном и квазигосударственном секторах.

Сейчас на сайте ведомства, по его словам, нет полных отчетов, с которыми могли бы ознакомиться казахстанцы.

"Еще пять лет назад информативность этих документов была практически нулевая, что противоречит усилиям государства в создании транспарентного госаппарата. Сегодня размещаемой на сайте ВАП информации еще меньше. Казахстанцы должны знать, в каких министерствах и акиматах выявляется более всего нарушений, и данная информация должна быть предоставлена не только на уровне области, но и каждого даже самого маленького населенного пункта. Ведь когда правительство на центральном уровне докладывает, к примеру, о километрах возведенных дорог – каждый казахстанец, имея инструменты, сможет согласиться с этими фактами или опровергнуть их". Асхат Рахимжанов

В отчете Высшей аудиторской палаты говорится, что чиновники определили для себя в нацпроектах индикаторы, комфортные в исполнении. В регионах в комфортной зоне исполнения 19% от общего количества индикаторов, в центральных госорганах – 11%.

"Если бы эти индикаторы обсуждались с населением и контролировались ими – доверие казахстанцев к госорганам и эффективность использования бюджетных средств можно было бы повысить. Неоднократно в заключении аудиторской палаты отмечено, что в отчетах государственных органов имеется пагубная привычка подгонки целевых индикаторов, заданных в начале периода, под конечные достигнутые результаты, что позволяет делать отчеты положительными". Асхат Рахимжанов

В дальнейшем, по его мнению, это приводит к искажению данных по освоению бюджета. То есть при 100% выполнении плана наблюдается неосвоение финансовых средств. Асхат Рахимжанов предлагает пересмотреть периодичность внесения изменений в бюджет и разрешить это делать один раз в год, в первом полугодии.

"В том числе остается открытым вопрос по закупу отечественных товаров, работ и услуг, какие госорганы чаще всего нарушают эти нормы и производителей каких стран они больше предпочитают. Да, мы много говорим о принципах Всемирной торговой организации ЕАЭС, согласно которым протекционизм со стороны государства недопустим, но в каждой стране этому вопросу уделяется первостепенное внимание. В этом вопросе также не хватает открытости". Асхат Рахимжанов

В 2022 году, по его словам, журналисты направляли запрос в МИИР РК с просьбой назвать топ-5 министерств с самым низким и высоким процентом казсодержания, какие работы, товары и услуги иностранного производства чаще всего закупаются в разрезе каждого министерства, а также по группе компаний "Самрук-Казына" и отдельно взятых нацкомпаний.

"В целом, было направлено восемь четких вопросов, но ответ ведомства оказался неожиданным: чиновники ответили, что детальная информация о закупках товаров, работ и услуг является конфиденциальной. А в личной беседе глава дирекции развития мониторинга местного содержания Казахстанского института индустрии и экспорта заявил нашему журналисту, что аналитику он оглашать не будет, так как она является предметом интеллектуальной собственности. Это лишь маленький пример того, что чиновники АО, содержащихся за счет средств налогоплательщиков, путают свою структуру с частными. И результаты их труда никак не позволяют улучшать ситуацию в нашей стране". Асхат Рахимжанов

В целом, в отчетах Высшей аудиторской палаты, по мнению депутат, слабо представлен анализ факторов, которые позволяют чиновникам использовать текущие лазейки законодательства для неэффективного использования средств.

"Нам, депутатам, эта информация была бы очень познавательна. Мы всей страной отслеживаем возросшее число дел, заведенных на чиновников по коррупционным преступлениям. Слабый контроль за использованием бюджетных средств, "фейковые" индикаторы являются "украшением" представленного отчета правительства. Например, ВАП отчитывается, что за 2022 год было выявлено нарушений на сумму 238 млрд тенге. В правоохранительные органы было передано 482 материала. Принимая отчет аудиторской палаты с такими данными, невозможно согласиться с отчетом правительства об исполнении бюджета". Асхат Рахимжанов

Фракция ОСДП уже выступала против отчета исполнения бюджета за 2022 год.