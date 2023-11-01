Повысить минимальную зарплату до 200 тысяч тенге предложил депутат

Депутат Мажилиса от фракции ОСДП Асхат Рахимжанов предложил повысить минимальную заработную плату до 200-210 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Во время обсуждения законопроекта о республиканском бюджете на 2024-2026 годы Асхат Рахимжанов заявил, что фракция ОСДП не согласна с уровнем минимальной заработной платы и прожиточного минимума на 2024 год. Эти показатели составляют 70 тыс. и 43 тыс. тенге, соответственно.

"Партия ОСДП ежемесячно проводит мониторинг цен на социально значимые продукты питания. По нашим расчетам, средний казахстанец тратит на еду до 55% всех своих доходов. Минимальная заработная плата в Казахстане должна быть примерно 200-210 тысяч тенге". Асхат Рахимжанов

22 сентября заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова в кулуарах форума, посвященного Дню труда, высказалась по поводу предложения депутата Мажилиса Рината Заитова повысить размер минимальной заработной платы в Казахстане до 300 тысяч тенге.

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев поручил с 1 января 2024 года повысить размер МЗП до 85 тысяч тенге.

