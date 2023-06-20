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Главные конкуренты сборной Казахстана потеряли очки в отборе на Евро-2024

Футбол Матч Ничья Фото: Instagram/nzs_si
Помимо встречи Северная Ирландия – Казахстан в подгруппе H прошли еще два матча отборочного цикла к Евро-2024. Один из которых состоялся в Любляне, где сборная Словении сыграла вничью с Данией, сообщает Zakon.kz.

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Поединок лидеров подгруппы H между Словенией и Данией закончился мирным исходом – 1:1. На гол хозяев поля в исполнении Андража Шпорара гости ответили мячом Расмуса Хейлунна. Этот результат не позволил обеим командам подняться выше третьего места в турнирной таблице.

Футбол Матч Ничья

Фото: Instagram/nzs_si

В другом матче подгруппы H, сборная Финляндии в Хельсинки с крупным счетом разобралась с Сан-Марино – 6:0. Эти шесть голов позволили финнам выйти на первое место в таблице. Авторами мячей стали Глен Камара, Беньямин Кельман, Теему Пукки и Даниэль Хоканс (хет-трик).

Как и финская дружина, 9 баллов набрала и команда Казахстана, но, мы отстаем от них за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Как раз в следующем матче эти коллективы сразятся между собой в Астане 7 сентября. В этот же день Словения принимает Северную Ирландию, а Дания представителей Сан-Марино. 

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