Токаев высказался касательно соблюдения санкций западных государств

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 июня на встрече с президентом Германии прокомментировал позицию Казахстана касательно соблюдения санкций западных государств, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что Казахстан твердо привержен, прежде всего, нормам ВТО, а также следует всем правилам, которые были приняты на международном рынке.

"Что касается так называемого экспорта товаров двойного назначения в Россию, это абсолютно не соответствует действительности". Касым-Жомарт Токаев

В то же время, как отметил глава государства, Казахстан поддерживает торговые отношения с Россией.

"Объем двустороннего товарооборота в прошлом году составил 28 млрд долларов. Это полностью соответствует действующим международным стандартам". Касым-Жомарт Токаев





Ранее президент вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины. Подробнее о том, что сказал Касым-Жомарт Токаев, читайте тут.