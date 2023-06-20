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Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины

Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины Фото: akorda.kz
20 июня 2023 года во время встречи с президентом Германии Касым-Жомарт Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что уже обозначил позицию в отношении этого очень сложного вопроса.

Во-первых, по его словам, мы должны строго следовать Уставу Организации Объединенных Наций и в целом, конечно, мы должны поддерживать ООН как незаменимую и универсальную организацию в мире.

Во-вторых, продолжил президент, нам также необходимо поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем, а также другими государствами.

"Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время в Украине будет достигнуто прекращение огня, и мы сможем в дальнейшем говорить об установлении прочного мира в этой части света. Что касается Казахстана, то мы готовы внести свой посильный вклад в достижение этой цели".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, Токаев отметил, что Казахстан является стратегическим партнером России.

"Мы являемся членами одних и тех же организаций. Поэтому наша цель – оставаться в тесном контакте с Россией, чтобы укреплять наше взаимное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в соответствующих международных организациях".Касым-Жомарт Токаев

20 июня 2023 года Касым-Жомарт Токаев встретился с федеральным президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером. Президент Казахстана с оптимизмом высказался о предстоящем визите в Германию в сентябре и оценил желание немецкого коллеги посетить Мангистау.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Украина
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