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Экс-вторая ракетка мира объявила о завершении карьеры

Теннис завершение карьеры Фото: Instagram/anett_kontaveit
Эстонская теннисистка, экс-вторая ракетка мира Анетт Контавейт завершит карьеру из-за хронической травмы спины. Об этом спортсменка написала в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

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Эстонка заявила, что предстоящий "Уимблдон", стартующий 3 июля, станет для нее последним турниром в карьере.

"Сегодня я объявляю, что завершаю свою карьеру. После нескольких визитов к врачу и консультаций с моей медицинской командой мне сообщили, что у меня дегенеративные изменения межпозвонкового диска. Это не позволяет проводить полноценные тренировки и продолжать играть на высшем уровне в такой высококонкурентной среде. Моим последним турниром в качестве профессиональной теннисистки станет "Уимблдон", на котором я буду получать удовольствие и приложу все усилия для достижения результата".Анетт Контавейт

Контавейт сейчас занимает 79-ю строчку в рейтинге WTA, а в июне прошлого года она была второй ракеткой мира. Всего на счету спортсменки шесть титулов под эгидой WTA. На турнирах "Большого шлема" ее лучший результат – выход в четвертьфинал Australian Open-2020, а в 2021-м Контавейт дошла до финала итогового турнира WTA.

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