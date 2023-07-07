Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

"Уимблдон–2023": экс-вторая ракетка мира снялась с турнира

Испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с Уимблдона из-за травмы спины Фото: twitter/paulabadosa
Испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с Уимблдона из-за травмы спины. Таким образом, экс-вторая ракетка мира не сможет сыграть в миксте со своим бойфрендом Стефаносом Циципасом, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Паула Бадоса на пресс-конференции, рассказал о травме спины, с которой спортсменка пытается справиться уже в течение нескольких месяцев. В текущем сезоне испанская теннисистка не играла на "Ролан Гаррос", а также пропустила весь травяной сезон до Уимблдона. За несколько недель до "Шлема" в Великобритании Бадоса признавалась, что врачи не рекомендуют ей выступать на турнире.

Соперница Бадосы по второму кругу Уимблдона, украинка Марта Костюк, прошла в следующую стадию турнира.

"Травма всё та же, это стрессовый перелом. Я сделала всё, что было в моих силах, чтобы сыграть, но вчера опять почувствовала боль. Моё состояние ухудшилось. Теперь мне нужно несколько дней отдыха, потом я пообщаюсь с командой, чтобы решить, что делать дальше. После первого матча я чувствовала себя хорошо. Но вчера мне стало хуже, а сегодня ситуация ещё ухудшилась, так что сняться было самым разумным решением".Паула Бадоса

Ранее Елена Рыбакина рассказала о том, почему редко проявляет эмоции на корте. 

Читайте также

Казахстанский теннисист пробился в полуфинал турнира в Германии

Пахита Амири
Великобритания Испания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
парк
В Астане открыли новый парк аттракционов
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 июля
В Алматы вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте
В Алматы повысят стоимость проезда в автобусах
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления