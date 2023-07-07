"Уимблдон–2023": экс-вторая ракетка мира снялась с турнира

Испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с Уимблдона из-за травмы спины. Таким образом, экс-вторая ракетка мира не сможет сыграть в миксте со своим бойфрендом Стефаносом Циципасом, сообщает Zakon.kz.

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Паула Бадоса на пресс-конференции, рассказал о травме спины, с которой спортсменка пытается справиться уже в течение нескольких месяцев. В текущем сезоне испанская теннисистка не играла на "Ролан Гаррос", а также пропустила весь травяной сезон до Уимблдона. За несколько недель до "Шлема" в Великобритании Бадоса признавалась, что врачи не рекомендуют ей выступать на турнире.

Соперница Бадосы по второму кругу Уимблдона, украинка Марта Костюк, прошла в следующую стадию турнира.

"Травма всё та же, это стрессовый перелом. Я сделала всё, что было в моих силах, чтобы сыграть, но вчера опять почувствовала боль. Моё состояние ухудшилось. Теперь мне нужно несколько дней отдыха, потом я пообщаюсь с командой, чтобы решить, что делать дальше. После первого матча я чувствовала себя хорошо. Но вчера мне стало хуже, а сегодня ситуация ещё ухудшилась, так что сняться было самым разумным решением". Паула Бадоса

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